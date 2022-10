Garanča un Pelēcis priekšā 'Prāta vētrai' – kā mūziķi izdzīvo 'Spotify' realitātē

saturs

Pirms vairāk nekā 10 gadiem mūzikas industrija visā pasaulē pārdzīvoja krīzi – zēla un plauka pirātisms, mainījās mūzikas klausīšanās paradumi, strauji samazinājās pārdoto disku apjoms, lai izdzīvotu, mūziķiem atlika vien paļauties uz koncertu apmeklētājiem. Līdz ar lielo straumēšanas platformu uzplaukumu teju visi nozares eksperti atzīst, ka mūzikas klausīšanās vēl nekad nav bijusi tik populāra kā šobrīd. Tomēr viss nav viennozīmīgi – mūziķi sūdzas, ka pašreizējais straumēšanas biznesa modelis viņiem draud ar nabadzību, to ietekmē arī mūsu paradumu maiņa un nepieredzētā konkurence. Kā straumēšana ir mainījusi mūzikas industriju, un kādas sekmes "Spotify" ir latviešu māksliniekiem?

Kā liecina vietnē "World Economic Forum" publicētie dati, 2021. gadā kopējie ieņēmumi no straumēšanas visā pasaulē sasniedza teju 17 miljardus ASV dolāru (12,3 miljardi no tiem – abonēšanas maksā no 523 miljoniem abonentu). Bez šaubām, straumēšana ārkārtīgi strauji veicinājusi mūzikas klausīšanās pieaugumu – platformu lietotājiem ir piekļuve teju neierobežotam mūzikas klāstam (ja arī kaut kas nav pieejams "Spotify", kāds noteikti to būs ielādējis "YouTube"), bet abonēšanas maksa attiecībā pret disku vai plašu cenām ir smieklīgi maza (un pieejamas arī bezmaksas versijas). Neraugoties uz daudzu industrijas pārstāvju atzinīgajiem vārdiem par straumēšanu ("Tā ir izglābusi mūzikas nozari," apgalvo Džeimijs Kolinsons no ierakstu kompānijas "Domino"), netrūkst arī skeptiķu un kritiķu.

Darbaspēka un arodbiedrību politikas jautājumiem veltītajā emuārā "OnLabor.org" izklāstītais straumēšanas biznesa modelis vieš zināmu skaidrību par mūziķu iebildumiem. Pārdodot albumu fiziskā datu nesējā, mākslinieks parasti saņem 10 līdz 20 procentus no ieņēmumiem (atkarībā no līguma ar ierakstu kompāniju), respektīvi, ja disks maksā 15 ASV dolārus, tad mūziķis no tā iegūs 1,5 līdz 3 dolārus. Tikmēr straumēšanas modelī ieņēmumi no vienas kompānijas pārstāvētajiem māksliniekiem tiek apkopoti kopējā plūsmā, respektīvi, katram individuālajam māksliniekam viņa straumēšanas reižu skaits var nebūtiski ietekmēt autoratlīdzības apjomu. Un platformu likmes mēdz būt teju smieklīgas, piemēram, "Spotify", kas kontrolē gandrīz trešdaļu pasaules tirgus, māksliniekiem maksā vidēji 0,0038 dolārus par vienu klausījumu. Tātad, lai nopelnītu vienu dolāru, dziesmai jāizpelnās apmēram 229 klausījumi.

Augstākās klases mūziķiem, kuru dziesmas tiek noklausītas pat miljardiem reižu, straumēšana var būt nozīmīgs ienākumu avots, tomēr absolūti lielākajam vairumam tos ar grūtībām var saukt pat par blakusienākumiem. Apvienotās Karalistes Intelektuālā īpašuma biroja veiktā pētījumā noskaidrots, ka tikai 0,4% no straumēšanas platformās pārstāvētajiem māksliniekiem spēj izdzīvot no straumēšanas sniegtajiem ienākumiem. Spilgts piemērs, ko piesauc "OnLabor.org", ir britu dziesminiece Nadīne Šaha, kas publiski izteikusies par savām grūtībām nomaksāt īri, lai gan katru mēnesi viņas dziesmas noklausās ap 100 000 cilvēku. Pētījumi liecina, ka 82% mūziķu straumēšanas platformās nopelna mazāk nekā 270 dolārus gadā.

Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka mūziķi visā pasaulē arvien vairāk pauž neapmierinātību ar pašreizējo finansējuma modeli un pieprasa pārmaiņas. Teiksim, pasaules mūziķu arodbiedrība UMAW jeb "Union of Musicians and Allied Workers" ir uzsākusi kampaņu "Justice at Spotify". Arodbiedrība uzskata, ka pašreizējais modelis kalpo tikai pašām lielākajām zvaigznēm, un pieprasa maksāt katram māksliniekam, balstoties tikai uz viņa dziesmu klausījumu skaitu, neņemot vērā citus mūziķus, ko pārstāv attiecīgā kompānija. Arodbiedrība vēlas arī lielāku caurskatāmību "Spotify" līgumos ar ierakstu kompānijām, uzrādīt visus platformā pieejamo dziesmu autorus un, galu galā, izbeigt "Spotify" centienus nepārtraukti lobēt savas finanšu intereses.

Vai straumēšanas platformas palīdz mūziķiem un klausītājiem atrast vienam otru?



Protams, straumēšanas neapšaubāma priekšrocība ir iespēja jebkuram mūziķim teorētiski iegūt milzīgu fanu pulku un peļņu, pat tad, ja viņam nav nekādu izredžu uz nokļūšanu radio atskaņošanas sarakstos vai izdevīgiem līgumiem ar lielajām ierakstu kompānijām. "Šiem māksliniekiem tagad ir izvēle starp pilnībā nekādiem ienākumiem un ienākumiem no straumēšanas," pauž Džeimijs Kolinsons. Ierakstu kompānijas pārstāvis medijā "Standard" norāda, ka vēl viena straumēšanas priekšrocība ir papildu finanšu līdzekļi, ko ierakstu kompānijas tagad ir spējīgas ieguldīt savu mūziķu reklāmas kampaņās un, piemēram, skaņuplašu ražošanā, un tas viss kopumā tikai veicina industrijas attīstību. Kolinsons arīdzan uzskata, ka apmaksas problēma ir jārisina līgumos starp ierakstu kompānijām un mūziķiem, nevis starp platformām un mūziķiem.

Tikmēr atklāts paliek jautājums: vai straumēšanas platformas tiešām spēj palīdzēt mūziķiem un klausītājiem atrast vienam otru? Ņemot vērā, cik bezgalīgas iespējas jaunas mūzikas atklāšanā sniedz "Spotify", vai vidusmēra mūzikas klausītājam vispār ir izredzes neapjukt un nepazaudēties informācijas pārbagātības izraisītajā vakuumā?"

"Guardian" mūzikas apskatnieks Aleksis Petridis uzskata, ka patiesībā šādu izredžu nav – un neaptveramais piedāvājums tikai sašaurina mūsu muzikālo gaumi. Iemesls tam ir klausītāju vēlme palikt "drošā teritorijā", tāpēc cilvēki visbiežāk izvēlas jau zināmas un pārbaudītas vērtības. Ne velti starp populārākajiem albumiem "Spotify" dominē "Fleetwood Mac", ABBA, Eltona Džona, Maikla Džeksona, Eminema un līdzīgu mākslinieku labāko dziesmu izlases.

Petridis vērš uzmanību, ka mūsdienās arvien mazāk nozīmes jaunas mūzikas atklāšanā ir senāk ierastajiem informācijas avotiem un autoritātēm – radio dīdžejiem un mūzikas žurnālistiem, pat ietekmīgais amerikāņu medijs "Pitchfork" zaudē popularitāti jaunatnes priekšā, kas mūziku apgūst no spēlēm, seriāliem un "TikTok" video. Šāda jaunu cilvēku pieeja mūzikai pēdējā laikā radījusi vairākus neparastus precedentus.

Spilgtākais piemērs, protams, ir Keitas Bušas 1985. gada dziesmas "Running Up That Hill" nokļūšana pasaules dziesmu topu augšgalā pēc tam, kad tā izskanēja nozīmīgā lomā seriālā "Stranger Things". Līdzīgu popularitātes vilni piedzīvoja arī "Metallica" dziesma "Master of Puppets" un Gerija Rafertija "Right Down the Line", kas skanēja citā jauniešu kulta seriālā "Euphoria".

Tomēr, "Guardian" kritiķa skatījumā, šāds vienas dziesmas fenomens nebūt nenozīmē, ka līdzvērtīgu popularitāti piedzīvos arī pats mākslinieks un viņa daiļrade, pretēji agrāk pieredzētajam – ja kādas filmas, seriāla vai reklāmas ietekmē piepeši populāra kļuva piemirsta vai nezināma senāka dziesma, parasti tas raisīja interesi par citiem mākslinieka darbiem, pieauga labāko dziesmu izlašu tirdzniecības apjomi u. tml.

Tikmēr šodien nekas tāds nav novērojams – neviens nesāka aktīvi klausīties citus Keitas Bušas albumus, pat "Hounds of Love", kurā iekļauts minētais hits, nepiedzīvoja dižu klausījumu skaita pieaugumu. Petridis saka, ka mainījusies klausīšanās kultūra, visu nosaka konkrētā dziesma un tās popularitātes/svarīguma konteksts, bet nevienu īpaši neinteresē albumi vai mākslinieka daiļrades iepazīšana. Tāpēc jaunajiem mūziķiem paļaušanās uz "Spotify" vai "TikTok" spēku ir līdzvērtīga loterijas biļetes iegādei.

"2022. gadā mūzikas atklāšana un patērēšana ir dīvaina un juceklīga lieta, kurā ierastā lietu kārtība ir pilnībā mainījusies, taču nav īsti skaidrs, kas to nomainījis," rezumē Aleksis Petridis. Viņš straumēšanas pārņemto pasauli redz kā vietu, kurā mūzikai tiek laupīts tās kultūras konteksts, vienu mākslinieku biogrāfijas tiek pilnībā izkropļotas, bet citi, lai arī pēkšņi gūst satriecošus panākumus, tā arī nekļūst ne slaveni, ne bagāti.

Latvijas mūziķi "Spotify" – līderu saraksts ir daudzveidīgs



Situācija, kad "Spotify" atklāj pavisam citu mūzikas ainavu, kas šķietami ir pretrunā ar fizisko realitāti, lielā mērā attiecināma arī uz Latviju. Datus par Latvijas mākslinieku klausījumu skaitu "Spotify" apkopojis sociologs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Jānis Daugavietis. Viņš izveidojis 400 populāru Latvijas mākslinieku sarakstu, tad ar īpaši izveidota koda palīdzību pēc dažādiem parametriem atlasījis publiski pieejamos datus par to, cik daudz tie mēneša ietvaros (dati ņemti 26. septembrī) tiek klausīti, kādās Latvijas un pasaules pilsētās mīt viņu auditorija un citus datus.

Daugavietis piedāvā aplūkot datus par 2022. gada septembri. Viņa izveidotajā "Top 40" jau pirmajā vietā redzams pārsteigums – Latvijas populārās mūzikas vidē nedzirdēts vārds – Tobu. Viņš ir līderpozīcijā gan pēc sekotāju, gan klausījumu skaita. Kā liecina informācija mākslinieka "Spotify" profilā, Tobu ir elektroniskās mūzikas producents no Latvijas – Toms Burkovskis. Viņš rada instrumentālo mūziku, ko raksturo lipīgas melodijas un pozitīva enerģija. Pēc Daugavieša atlasītajiem datiem, Tobu auditorija absolūtajā vairākumā ir ārpus Latvijas – starp "Top 5" pilsētām Rīgas nemaz nav. Visvairāk viņa klausītāju mājo Tokijā, tad seko Londona, Oslo, Singapūra un Sidneja.

Savukārt topa otrajā vietā atrodas instrumentālais duets "Domenique Dumont", ko šoruden varēja klausīties un skatīties koncertā tepat Rīgā, Fon Stricka villā. Artūra Liepiņa un Anetes Stuces duets ir visai noslēpumaina apvienība, kas koncertē reti, intervijas sniedz vēl retāk, bet būtisks faktors ir tas, ka dueta pirmie divi albumi izdoti franču izdevniecībā, bet trešais – britu izdevēju paspārnē. "Top 3" noslēdz mūsu starptautiski pazīstamais opermūzikas dārgakmens – mecosoprāns Elīna Garanča, kuras ierakstus izdod "Deutsche Grammophon", viena no lielākajām klasiskās mūzikas izdevniecībām pasaulē. Kā Garančas, tā arī "Domenique Dumont" gadījumā Rīga nav starp piecām pasaules pilsētām, kur visvairāk tiek klausīti šie mākslinieki.

Topu turpina latviešu komponista Georga Pelēča skaņdarbi, kas atrodami vairākās "Spotify" izlasēs, kas paredzētas meditācijai un radošam darbam. Tāpat pēc datiem redzams, ka Pelēča lielākā auditorija nemājo Rīgā un Latvijā, bet Londonā, Parīzē, Sidnejā, Melburnā un Singapūrā. Piektajā un sestajā vietā beidzot ir Latvijā izdoti izpildītāji – "Citi zēni" un "Prāta vētra". Maestro Raimonds Pauls septembra topā ir 11. vietā ar 14 221 sekotāju un aptuveni 40 000 klausījumu.



"Man šis tops īpašus pārsteigumus nesagādā, un viss tajā redzamais ir loģiski izskaidrojams," sarunā ar "Delfi" saka Guna Zučika, mūzikas menedžere ar lielu pieredzi, savulaik strādājusi ar "Prāta vētras" starptautiskās popularitātes veicināšanu, bet šobrīd viņas kompānijas "Every Little Thing" pakalpojumus izmanto grupas "Carnival Youth", "Tautumeitas", "Kaut kaili", reperi Ozols un Fiņķis, kā arī citi.

Zučika norāda, ka liela nozīme ir mūziķu aktivitātēm ārzemēs. Viņa piekrīt, ka savas priekšrocības dod arī atrašanās lielo mūzikas izdevniecību paspārnē, jo tām ir budžets, lai pirktu dažādas kampaņas, piemēram, jauna albuma vai singla reklamēšanai "Spotify" vietnē.

Zučika arī uzsver, ka lielākajai daļai, kas atrodas šī Daugavieša izveidotā topa spicē, ierakstus izdod ārvalstu kompānijas: "Pēc nacionālās piederības viņi ir latvieši, tomēr ieraksta īpašnieks, visticamāk, ir kāda starptautiskā izdevniecība, un, ja ārvalstīs izdotos ierakstus nodalītu, tad topā pavērtos pavisam cita aina."

Septembra "Top 40" nav atrodamas, piemēram, grupas "Tautumeitas" un "Skyforger", kas ir kolektīvi ar starptautisku auditoriju. Zučika saka – dati par vienu mēnesi tomēr nevar atklāt pilno ainu. "Straumēšanu ietekmē tas, kas notiek attiecīgajā periodā. Noteikti mēnesī, kad ir lielkoncerts vai arī uzstāšanās kādā festivālā, viņi šajā topā parādītos." Objektīvam situācijas izvērtējumam datiem būtu jābūt lielākā laika griezumā.

Uz jautājumu, vai situāciju šajā topā nosvārsta tas, ka "Spotify" ir aizgājis no Krievijas tirgus un pirms kara Ukrainā atsevišķu mākslinieku pozīcijas varētu būt bijušas augstākas, pateicoties Krievijas klausītājiem, Zučika atbild, ka drīzāk nē nekā jā, jo Krievijā klausītāji vairāk iecienījuši "Apple Music" servisu, turklāt viņiem ir arī savs vietējais mūzikas straumētājs. Tā ir vēl viena nianse, kas jāņem vērā, – ir vairākas straumēšanas platformas un dažādās valstīs atšķiras klausītāju izvēle, kuru no tām izmantot. Lielākajā daļā Eiropas, protams, "Spotify" ir numur viens, tomēr līdztekus pastāv arī daudzas citas. Kā piemēru viņa min Poliju, kur otrā lielākā mūzikas straumēšanas platforma ir "Tidal", kura Latvijā pat nav uzmanības lokā.

Savdabīga situācija ir ar dziesminieku Haraldu Sīmani. Viņš, pēc Daugavieša atlasītajiem datiem, septembra topā ir 10. vietā. "Spotify" ir atrodami divi mākslinieka profili, tomēr ne vienā, ne otrā dziesmu klausījumu skaits neliecina par slavas uzrāvienu. Jāpiebilst, ka Sīmanis dzied latviešu valodā un viņa ierakstus izdevušas vietējās izdevniecības. Tomēr, aplūkojot profilu, redzams, ka ievērojami lielāku auditoriju sasniedzis Sīmaņa slavenās dziesmas "Ezers" remikss, ko veidojis holandiešu dīdžejs Dr. Peacock.

To apstiprina arī Zučika, tieši viņa bijusi tas cilvēks, kas saveda kopā holandiešu dīdžeju ar Sīmani un pat palīdzēja ar tulkošanu un vienošanos. Šis gadījums pierāda, ka nereti tas var būt tikai viens skaņdarbs, kas māksliniekam uztur kvantitatīvos rādītājus "Spotify". Interesanta situācija ir arī ar "Prāta vētru", kurai uzrādās ievērojams klausītāju skaits Brazīlijas pilsētā Sanpaulu (Otrā vieta aiz Rīgas). Zučika saka, ka savulaik, kad viņa pati ar grupu strādājusi, tieši Brazīlijā bijuši lieli panākumi dziesmai "Maybe", un tā nonākusi vietējo radistaciju rotācijā. Vēl īsi pirms pandēmijas viņa viesojusies Brazīlijā un tur, uzturoties trīs nedēļas, vairākkārt šo dziesmu dzirdējusi sabiedriskās vietās.

“Straumēšanas platformas ir nopietns ienākumu avots, tad, ja esi spices augšgalā un tev ir plašs klausītāju loks ārpus Latvijas. Gan “Spotify”, gan citas straumēšanas platformas allaž ir bijušas diezgan noslēpumainas un, ja neesi industrijas lielais spēlētājs, tad par daudzām niansēm nemaz nezini. Tomēr, papētot pieejamos datus, ir redzams, ka mūziķi, kam ir līgumi ar lielajām ierakstu kompānijām par savu darbu atskaņošanu saņem vairāk, nekā tie, kuri ierakstus izdod paši vai neatkarīgo kompāniju paspārnē,” stāsta Zučika.

Viņa neslēpj, ka, piemēram, “Every Little Thing” pārstāvētajai grupai “Carnival Youth” autoratlīdzība no straumēšanas nav būtiska daļa no ienākumiem. Taču piebilst, ka arī CD izdošana mūsdienās nav īpaši izdevīgs pasākums, tas drīzāk uzskatāms par promo materiālu, ko izdod, lai varētu rīkot un popularizēt koncertus.

Nokļūšana pleilistē – zelta biļete uz panākumiem?

Zučika piekrīt, ka būtisku pienesumu "Spotify" statistikā mūziķiem sniedz skaņdarbu nokļūšana kādā no pleilistēm, ko serviss piedāvā saviem lietotājiem, – tos ikviens noteikti būs ievērojis – sākot no tematiski atlasītām melodijām atpūtai, autobraukšanai un sportošanai līdz pat noteikta žanra izlasēm.

"Domāju, ka arī Tobu lielie skaitļi daļēji skaidrojami ar to, ka viņa darbi ir iekļauti dažādās pleilistēs. "Spotify" pieejamie gatavie dziesmu saraksti atšķiras pēc to uzbūves. Ir paša straumēšanas servisa kūrētie, tas nozīmē – reālu cilvēku, "Spotify" darbinieku, veidotas listes (arī ar nelielu algoritma palīdzību), tad ir pleilistes, kas tiek ģenerētas pēc noteiktiem algoritmiem un balstās katra abonenta klausīšanās paradumos. Un tad ir trešā veida saraksti, kurus ir veidojuši cilvēki vai organizācijas ārpus "Spotify", kas "uzaudzējuši" ievērojamu sekotāju skaitu un paši kļuvuši par kuratoriem.

Ja skatāmies no Latvijas pozīcijas, tad mūsu mūziķim ar savu dziesmu tikt "Spotify" kūrētā pleilistē, kas tiek piedāvāta lietotājiem, ir gandrīz neiespējami. Pavisam mazas izredzes ir dziesmām latviešu valodā," skaidro Zučika.

Ir pleilistes, kas tiek pielāgoti konkrētam reģionam, ar domu, ka tiek dota iespēja tajos nokļūt arī vietējiem māksliniekiem. Kā piemēru Zučika min pleilisti ar nosaukumu "New Music Friday", kas tiek pārraudzīts atšķirīgi Vācijai un Skandināvijas valstīm. Visā Baltijā un diezgan lielā daļā Austrumeiropas valstu šādu teritoriālo sarakstu nav, bet citos mūsu mākslinieki var iekļūt tikai tad, ja darbojas starptautiski. Piemēram, grupas "Carnival Youth" dziesmas ir bijušas iekļautas "New Music Friday" pleilistēs, kas domātas Vācijai un Dānijai, jo grupas aktivitātes ir mērķtiecīgi vērstas uz šiem reģioniem.

"Spotify" īpaši seko līdzi tam, vai grupa vai mūziķis jau ir "sakrājis" pietiekami lielu sekotāju un klausījumu skaitu. Latvijā ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad skaņdarbi nonāk "Spotify" kūrētajos sarakstos, bet tur sava loma ir bijusi vai nu cilvēciskajam faktoram, vai nejaušībai. Guna kā piemēru min nejaušu tikšanos pēc mūzikas konferences ASV. Viņa metro "noķērusi" "Spotify" Ņujorkas biroja pārstāvi, kurš ir arī viens no galvenajiem kuratoriem. Viņa iedevusi "Carnival Youth" vizītkarti un ieteikusi lejupielādēt dziesmu "Never Have Enough". Viņš dziesmu ielicis sarakstā "Feel-good Indie Rock", kas devis ievērojamu klausītāju pieplūdumu. No šīs pleilistes dziesma tikusi straumēta vairāk nekā 180 tūkstošus reižu.

Lielākas izredzes latviešu mūziķiem ir mēģināt iekļūt pēc algoritma veidotajās pleilistēs. Tas vispirms nozīmē audzēt savu sekotāju skaitu, attiecīgi nokļūstot pēc iespējas lielāka auditorijas redzeslokā un atrādīt savas jaunākās dziesmas savu sekotāju aktuālās mūzikas pleilistēs. Zučika iesaka arī papētīt “Tik Tok” lietotāju video visvairāk izmantoto mūziku. Un tas sola atklāt jaunu un atšķirīgu ainu.