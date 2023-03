Ģitārists Braiens Mejs iecelts bruņinieka kārtā

Grupas "Queen" ģitārists Braiens Mejs īpašā ceremonijā ticis iecelts bruņinieka kārtā, vēsta ārvalstu mediji.

Leģendārais mūziķis godināts par ieguldījumu britu mūzikā, kā arī labdarības un sabiedriskajām aktivitātēm. Ģitāristu bruņinieka kārtā šī gada 14. martā iecēla karalis Čārlzs III. Kā liecina BBC publicētās fotogrāfijas, pēc svinīgā rituāla Bekingemas pilī abi arī draudzīgi pļāpājuši, bet Mejs pozējis fotogrāfiem.

Ģitārists komentārā "Instagram" ir lakonisks. "Trūkst vārdu," viņš raksta pie sociālajā medijā publicētās fotogrāfijas no ceremonijas.



Braiens Mejs (1947) tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem ģitāristiem pasaulē. Viņš ir viens no rokmūzikas leģendas – grupas "Queen" – dibinātājiem, kā arī daudzu šīs grupas hitu autors un līdzautors.

Mejs ir arī autors dziesmai "We Will Rock You", kura ir iecienīts hits sporta pasākumos visā pasaulē. Vēl pērn dziesmas motīvs bija iekļauts arī Anglijas karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinību video, kurā viņa malko tēju kopā ar lācīti Padingtonu.