Ģitārists Vjačeslavs Mitrohins izdod jaunu albumu un aicina uz lielkoncertu

Ģitāras virtozs Vjačeslavs Mirtohins, svinot savu dzimšanas dienu, laiž klajā jaunu albumu "Ceļš uz mājām" ar jaunām un arī jau senāk radītām dziesmām, kas iepriekš nav tikušas ierakstītas.

Kā informē mūziķa pārstāvji, par godu jubilejai top arī koncerts – jaunā albuma prezentācija, kas izskanēs 31. janvārī VEF Kultūras pilī.

"Jaunajā albumā apkopoto dziesmu tēma ir saistīta ar ceļu, ceļojumiem un kustību uz priekšu, tāpēc arī tāds nosaukums "Ceļš uz mājām" , kas ietver sevī dziļu domu par cilvēka dabisko gribu atgriezties tur, kur ir viņa saknes, uz savām mājām," skaidro mākslinieks.

Dažas dziesmas ir aranžētas atšķirīgi – liriskā stilā, piemēram, dziesma "Laimes meklētājs", kas klajā nāca pagājušā gada rudenī un skan jau daudzas Latvijas radiostācijas.

"Virtuozais ģitārists Vjačeslavs Mitrohins ir ne tikai izcils izpildītājs, bet arī komponists. Sava mūža garumā viņš sacerēja ap simts kompozīcijām un uzrakstījis aranžējumus vairāk nekā 1000 dziesmām. Par spīti tam, ka Vjačeslavs izskatās pēc īsta rokera ar daudziem tetovējumiem, iekšēji viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēks, kurš ļoti augsti vērtē mūzikas kvalitāti, pie tam nav svarīgi kāda žanra mūziku," raksta mūziķa pārstāvji.

Līdz ar jubilejas koncertu 31. janvārī VEF Kultūras pilī, sāksies koncertturneja arī citās Latvijas pilsētās. Koncerti notiks 17. aprīlī Ventspils kultūras centrā, 26. septembrī Krustpils kultūras namā un 24. oktobrī Jelgavas kultūras namā.

Vjačeslavs Mitrohins dzimis 1953. gada 27. janvārī Liepājā. Viņš pazīstams kā ģitārists, komponists, aranžētājs un producents.

Absolvējis Liepājas mūzikas vidusskolas vijoles klasi (1972), bijis Liepājas rokgrupas "Stroncijs-70" dibinātājs (1970 – 1972). Kopā ar grupu piedalījās festivālā "Liepājas dzintars" '71 un '72, pēdējā no tiem atzīts par labāko soloģitāristu. Armijas dienesta laikā spēlējis Dobeles ansamblī "Sprīdītis".

No 1974. līdz 1978. gadam Vjačeslavs Mitrohins spēlēja Raimonda Paula izveidotajā ansamblī "Modo". Tam sekoja darbs Latvijas Radio un TV vieglās un estrādes mūzikas orķestrī. 80. gadu vidū izveidoja grupu "ARS", bet 1994. gadā nodibināja grupu "Mitrokhin's Master Band", kas joprojām aktīvi spēlē.

1996. gadā izveidojis savu ierakstu studiju "MMBand Studio", kurā darbojas kā producents un aranžētājs, kā arī pats turpina rakstīt mūziku.

Līdz šim izdevis vairākums albumus: "Blūzs pusnaktī" (1996), "Manas ģitāras" (1996), "Summertime" (2002), "Change Yourself And The World Will Change With You" (2015), "Latviešu blūzi" (2017). Piedalījies arī daudzu kolēģu albumu tapšanā, tostarp, Ievas Akurateres albumā "Plīvošana ar pilsētu", Imanta Kalniņa sacerētās mūzikas filmai "Pūt, vējiņi!" ierakstā u.c.