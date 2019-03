'Gorā' skanēs jauna koncertprogramma 'Trīs Osokini astotajā martā'

Piektdien, 8. martā, pirmo reizi Rēzeknē, Latgales vēstniecības "Gors" Lielajā zālē uz vienas skatuves satiksies visi trīs Osokinu dinastijas pianisti – Sergejs Osokins, Andrejs Osokins un Georgijs Osokins koncertprogrammā "Trīs Osokini astotajā martā", kurā skanēs Bēthovena, Čaikovska, Ravēla, Sensānsa un Dārziņa skaņdarbi, portālu "Delfi" informē "Gors" pārstāve Edīte Husare.

Tēvs, profesors Sergejs Osokins, un dēli, daudzu starptautisku konkursu laureāti un spilgti mūzikas interpreti, Andrejs un Georgijs Osokini pasaules mūzikas arēnā ienākuši ar savu unikālo klavieru skanējumu. Trīs Osokinus vieno dziļa, radoša un virtuoza muzikālo kompozīciju atklāsme. Katrs pieskāriens klavieru taustiņiem ir pārdomāts, izjusts un pārvērsts netveramās skaņu vibrācijās, kas aizskar klausītājus un atklāj mūzikas niansēto skanējumu. Osokini jau snieguši koncertus Latvijas Nacionālajā operā, koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā, Dzintaru koncertzālē Jūrmalā un teātra namā "Jūras vārti" Ventspilī. Koncertu programmās tiek ietvertas dažādu laikmetu un personību skaņu gleznas. Latgales vēstniecībā "Gors" atsevišķās koncertprogrammās ir bijusi iespēja baudīt pianistu Osokinu sniegumu, bet visi trīs kopā Rēzeknē ar koncertprogrammu viesosies pirmo reizi. Koncertprogrammā "Trīs Osokini astotajā martā" skanēs Ludviga van Bēthovena, Kamila Sensānsa, Pētera Čaikovska un Emīla Dārziņa skaņdarbi.

Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris, mākslas zinātņu doktors, profesors Sergejs Osokins ir viens no šī brīža Latvijas pianisma stūrakmeņiem. Viņa dziļās, krāsainās un izsmalcinātās interpretācijas allaž sagādā īpašu baudu klasiskās mūzikas gardēžiem. Sergeja Osokina repertuārā ir visdažādāko stilu un laikmetu skaņdarbi, bet īpaši tuva viņam ir Ludviga van Bēthovena, Roberta Šūmaņa un AleksandraSkrjabina mūzika. Par Johannesa Brāmsa Otrā klavierkoncerta atskaņojumu Sergejs Osokins ieguvis Latvijas Lielo Mūzikas Balvu. Sergejs Osokins ir ne tikai izcils pianists, bet arī ļoti talantīgs pedagogs, kurš ir izskolojis šībrīža veiksmīgākos un pazīstamākos jaunos latviešu pianistus – Vestardu Šimku, Artu Arnicāni, Andreju Osokinu, Elīnu Bērtiņu, Rihardu Plešanovu, Katrīnu Gupalo, Aurēliju Šimku un Georgiju Osokinu. Sergejs Osokins pasniedz meistarklases un ir starptautisku pianistu konkursu žūrijā Dānijā, Baltkrievijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā un Norvēģijā.

Andrejs Osokins ir pasaules nozīmīgāko pianistu konkursu – Artūra Rubinšteina Starptautiskā pianistu konkursa Telavivā, Margaritas Longas un Žaka Tibo starptautiskā pianistu konkursa Parīzē, Līdsas Starptautiskā pianistu konkursa un Karalienes Elizabetes Starptautiskā pianistu konkursa Briselē laureāts. Pēc Starptautiskā Pianisma foruma Audiences balvas iegūšanas, Andreja Osokina koncerti kļuvuši ārkārtīgi pieprasīti visā Eiropā – viņš regulāri uzstājas Berlīnes Filharmonijā, "Konzerthaus Berlin", "La Verdi" koncertzālē Milānā, "La Monnaie" koncertzālē Briselē, "Alte Oper" koncertzālē Frankfurtē, "Opera Comique" zālē Parīzē, Vigmora zālē Londonā un citviet. Koncertējis kopā ar neskaitāmiem izciliem pasaules orķestriem, to starp Beļģijas Nacionālo simfonisko orķestri, "Radio France" filharmonisko orķestri, Hallé simfonisko orķestri, Dublinas Nacionālo simfonisko orķestri, Kremerata Baltica kamerorķestri, sadarbojoties ar mūsdienu spožākajiem diriģentiem.

Osokinu dinastijas jaunākā pārstāvja Georgija Osokina sensacionālie panākumi prestižajā Šopēna konkursā Varšavā pavēruši viņam ceļu vērienīgai starptautiskai darbībai. Georgijs Osokins sniedzis neskaitāmus koncertus Polijā, tai skaitā slavenajā festivālā "Chopin and His Europe" Varšavā, koncertējis Japānā – Tokijas Metropolitēna teātra zālē, Vācijā, Šveicē, Kanādā, ASV, Krievijā, Austrijā un Lielbritānijā. Sadarbojies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Amadeus ķamerorķestri, "Tokyo New City" orķestri, orķestri "Kremerata Baltica", Krakovas "Sinfonietta", Ļvovas Simfonisko orķestri un Liepājas Simhonisko orķestri. Divu gadu laikā izdevis divus soloalbumus, kas izpelnījušies augstu kritiķu vērtējumu. Iepriekšējos gados Georgijs ir uzvarējis Starptautisko Aleksandra Skrjabina Pianistu konkursu Parīzē, Starptautisko Šopēna pianistu konkursā Ķīnā un ieguvis speciālo balvu 22. Starptautiskajā pianistu konkursā Moncā, Itālijā.

Biļetes iespējams iegādāties Latgales vēstniecības "Gors" un "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.