'Gora' Vecgada koncertā uzstāsies Balanas, Šimkus un Liepājas Simfoniskais orķestris

Svētdien, 30. decembrī, Latgales vēstniecības "Gors" kultūras notikumu gads noslēgsies ar "Vecgada koncertu", kurā uzstāsies Liepājas Simfoniskais orķestris, operdziedātāja Elīna Šimkus un vijolniece Kristīne Balanas. Koncertprogrammu, kurā skanēs Bizē, Masnē, Lannera, Dvoržāka, Štrausa, Čaikovska un citu komponistu skaņdarbi, diriģēs Guntis Kuzma.

Guntis Kuzma ar Liepājas Simfonisko orķestri sadarbojies vairākkārt, bet kopš 2014./2015. gada sezonas ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģents. Liepājas Simfoniskais orķestris ir vecākais orķestris Baltijas valstīs, ar Latgales vēstniecību "Gors" orķestrim arī ir savs stāsts – tas bija viens no koncertzāles atklāšanas koncerta dalībniekiem, kā arī pēc tam vairākkārt ar rēzekniešiem un pilsētas viesiem tiekoties dažādās koncertprogrammās.

Līdzās Liepājas Simfoniskajam orķestrim spožas solistes – jaunā, talantīgā vijolniece Kristīne Balanas un operdziedātāja Elīna Šimkus. Vijolniece Kristīne Balanas, kuru laikraksts "The Times" raksturojis kā žilbinoši virtuozu mūziķi, ir viena no visstraujāk plaukstošajiem talantiem uz pasaules skatuvēm, prestižās Latvijas "Lielās mūzikas balvas 2017" laureāte kategorijā "Gada jaunais mākslinieks". Šosezon Kristīne muzicē kopā ar Berlīnes simfonisko orķestri, Londonas Karalisko filharmonisko orķestri, Izraēlas "Camerata Jerusalem", Tatarstānas Nacionālo simfonisko orķestri, Sičuaņas simfonisko orķestri, bet gadu noslēdz kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri. Viens no vijolnieces skolotājiem ir vācu vijolnieks Koļa Blahers, kurš savulaik kopā ar "Sinfonietta Rīga" arī ir viesojies Rēzeknē.

Savukārt operdziedātājas Elīnas Šimkus radošajā biogrāfijā nozīmīga vieta ir vokāli instrumentālajai mūzikai. Viņa dziedājusi soprāna solo vērienīgos izvērstas formas darbu iestudējumos, kā, piemēram, Baha pasijās un kantātēs un Hendeļa oratorijā "Mesija". Ārzemju prese Elīnu Šimkus raksturojusi kā "spoži skanošu, apveltītu ar skaistu kantilēnu un pārsteidzoši krāšņu un stabilu augšējo reģistru" ("OperaNews.Ru", Krievija), "jauneklīgi un svaigi skanošu soprānu" ("Kölner Stadtanzeiger", Austrija), "enerģisku, muzikālu, apveltītu ar skaistu un elastīgu balsi" ("Gazeta Wyborcza", Polija), ar "gaišu, lirisku balsi, kas pelnījusi visaugstāko atzinību" ("Der Neue Merker", Austrija).

Koncerta programmā atbilstoši gada noslēdzošajam koncertam būs piedzīvojama gan virtuozitāte, gan populāras melodijas, gan dzirkstošs prieks līdz ar Žorža Bizē, Žila Masnē, Jozefa Lannera, Friča Kreislera, Pablo Sarasates, Johana Štrausa (dēla), Antonīna Dvoržāka, Pētera Čaikovska, Frančesko Čileas un Šarla Guna skaņdarbiem.