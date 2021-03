'Grammy 2021': Bejonsai rekords; gada albums – Teilorei Sviftai

Losandželosā 14. martā (naktī uz 15. martu pēc Latvijas laika) notikusi ASV ierakstu industrijas balvas "Grammy" ceremonija. Šogad visās galvenajās kategorijās uzvaras laurus plūkušas sievietes, turklāt pārspēti vairāki rekordi.

Par gada labāko albumu atzīts Teilores Sviftas "Folklore". Šī ir jau trešā reize, kad dziedātāja triumfē šajā kategorijā, kļūstot par pirmo sievieti, kurai izdevies par saviem albumiem saņemt tik daudz zeltīto gramofona statuešu. Līdz šim ar trim labākā albuma balvām savā karjerā varēja lepoties vien Frenks Sinatra, Pols Saimons un Stīvijs Vonders.

Par gada labāko dziesmu atzīta R&B dziedātājas H.E.R. kompozīcija "I Can't Breathe", kas tapa laikā, kad ASV norisinājās protesta akcijas, ko izraisīja tumšādainā Džordža Floida nāve Mineapolisā pagājušā gada maijā.

Otro gadu pēc kārtas kategorijā "Gada ieraksts" balvu saņēmusi dziedātāja Billija Eiliša par dziesmu "Everything I Wanted". Atgādinām, ka pērn Eiliša uzvarēja visās četrās galvenajās kategorijās – arī par gada albumu, dziesmu un kā jaunā māksliniece.

19 gadus vecā dziedāja, saņemot balvu, pauda pārsteigumu un sacīja, ka viņasprāt šogad balvu šogad pelnījusi repere Megan Thee Stallion, tāpēc auditorijas aplausi pienākas viņai.

Gluži bez balvām nav palikusi arī Megan Thee Stallion. Viņa uzvaras laurus plūkusi kategorijā "Labākais jaunais mākslinieks", kā arī "Labākā repa uzstāšanās" un "Labākā repa dziesma" par "Savage" duetā ar dziedātāju Bejonsu.

Lai gan izpaliekot balvām galvenajās kategorijās, šogad īpašu rekordu pārspējusi dziedātāja Bejonsa. Viņa no šā gada deviņām nominācijām saņēmusi četras uzvaru apliecinošās zeltītās statuetes, tādējādi kļūstot par visvairāk ar šo balvu godalgoto sievieti "Grammy" vēsturē. Kopumā karjeras laikā Bejonsa saņēmusi 28 "Grammy", pārspējot līdzšinējo rekordisti – country dziedātāju Alisonu Krausu.

"Šis ir tik grandiozi. Es esmu strādājusi visu dzīvi – kopš deviņu gadu vecuma – uz nespēju noticēt, ka šis notiek," saņemot balvu kategorijā "Labākā R&B uzstāšanās" sacīja Bejonsa.

Kategorijā "Labākais popmūzikas vokālais albums" uzvarējusi dziedātāja Dua Lipa ar "Future Nostalgia".

Par gada labāko rokmūzikas albumu atzīts grupas "The Strokes" jaunākais ieraksts "The New Abnormal", savukārt kā gada labākais alternatīvās mūzikas albums novērtēts Fionas Eplas "Fetch the Bolt Cutters".

Kategorijā "Labākais R&B albums" uzvarējis Džons Ledžends ar "Bigger Love", bet "Labākais repa albums" – Nas "King's Desease".

Covid-19 pandēmijas dēļ "Grammy" ceremonija šogad no janvāra beigām tika pārcelta uz martu un norisinājās atbilstoši ierobežojumiem – bez publikas. Skatītāju rindās varēja atrasties tikai galveno kategoriju nominanti, kā arī tie mūziķi, kuriem šajā vakarā ir jāuzstājas. Turklāt visiem bijis jābūt veiktam Covid-19 testam ar negatīvu rezultātu. Ceremonijas priekšnesumi daļēji tikuši nofilmēti iepriekš, bet daļa – notikusi klātienē uz četrām dažādām skatuvēm. Klātienes ceremoniju vadīja komiķi, raidījumu vadītājs un producents Trevors Noa.

Uzvarētājas galvenajās kategorijās

Gada ieraksts:

Billija Eiliša "Everything I Wanted"

Gada albums:

Teilore Svifta – "Folklore"

Gada dziesma:

H.E.R. – "I Can't Breathe"

Gada jaunais mākslinieks:

Megan Thee Stallion

Kopumā balva tika pasniegta vairāk nekā 80 dažādās kategorijās. Pilns nominantu un uzvarētāju saraksts atrodams "Grammy" balvas mājaslapā.