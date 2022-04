"Grammy" balvas ceremonijā, kas ASV notika 3. aprīļa vakarā (4. aprīlī no rīta pēc Latvijas laika), gada labākā albuma tituls ticis Džona Batista "We Are".

Kopumā Batista "Grammy" balvai bija nominēts vienpadsmit dažādās kategorijās, bet uzvaras laurus plūca piecās.

Savukārt divās no četrām galvenajām kategorijām triumfējis superduets "Silk Sonic", kurā apvienojušies dziedātājs Bruno Marss un reperis Anderson .Paak. Par gada labāko dziesmu kronēta viņu "Leave the Door Open". Šī dziesma tikusi arī pie "Grammy" kategorijā "Gada ieraksts".

Vienu no galvenajiem "Grammy" kā labākā jaunā māksliniece saņēmusi dziedātāja Olīvija Rodrigo. Viņa tikusi pie balvas arī kategorijā "Labākais popmūzikas solo izpildījums" par dziesmu "Drivers License", bet viņas albums "Sour" attiecīgi uzvarējis labāko popmūzikas vokālo albumu kategorijā.

Grupa "Foo Fighters" nedēļu pēc sava bundzinieka Teilora Hokinsa pēkšņās nāves saņēmusi trīs "Grammy" balvas būtiskākajās rokmūzikas kategorijās. Tā godalgota par labāko roka albumu - "Medicine at Midnight", par labāko rokdziesmu - "Waiting On A War", un labāko izpildījumu par dziesmu "Making A Fire".

Tiesa, sēru laikā neviens no grupas dalībniekiem nebija ieradies balvas saņemt. "Foo Fighters" pēc bundzinieka nāves atcēlusi arī visus ieplānotos jaunā albuma turnejas koncertus.

Par labāko alternatīvās mūzikas albumu atzīts St.Vincent ieraksts "Daddy's Home", savukārt metālmūzikas kategorijā labākā albuma laurus plūcis "Dream Theater" ieraksts "The Alien". Kategorijā "Labākais elektroniskās un deju mūzikas albums" uzvarējis "Black Coffee" ieraksts "Subconsciously", bet kā labākais repa albums novērtēts Tyler, the Creator darbs "Call Me If You Get Lost".

Jau ziņots, ka "Grammy" ceremonija šogad notika divus mēnešus vēlāk nekā ierasts. Uz pavasari tā tika pārcelta Covid-19 pandēmijas dēļ. Kopumā prestižā ASV ierakstu industrijas balva šogad tika pasniegta 86 dažādās kategorijās. Ar pilnu uzvarētāju sarakstu var iepazīties "Grammy" mājaslapā.

Ceremonijā ar īpašiem priekšnesumiem uzstājās gan laureāti "Silk Sonic", Džons Batists un Olīvija Rodrigo, gan diendvidkorejiešu puišu grupa "BTS", popzvaigznes Billija Eiliša un Brendija Kārlaila, vairāku kantrī mūzikas kategoriju uzvarētājs Kriss Steipltons, kā arī Lady Gaga, Kerija Andervuda, H.E.R. kopā ar Leniju Kravicu un daudzi citi.

Savukārt laureātus un priekšnesumus pieteica tādas zvaigznes kā Lenijs Kravics, Avrila Lavinja, Džareds Leto, Tonijs Benets un daudzi citi. Ar īpaši aizkustinošu un spēcīgu runu ceremonijā ierakstā bija redzams arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš aicināja mūziķus neklusēt un stāstīt par kara šausmām Ukrainā visos viņiem piejamos medijos.

"Grammy" balvas laureāti

Gada albums:

John Batiste - "We Are"

Gada dziesma:

"Silk Sonic" - "Leave the Door Open"

Gada ieraksts:

"Silk Sonic" - "Leave the Door Open"



Gada labākais jaunais mākslinieks/māksliniece:

Olīvija Rodrigo

Labākais popmūzikas vokālais albums:

Olīvija Rodrigo - "Sour"

Labākais tradicionālās popmūzikas albums:

Lady Gaga un Tonijs Benets - "Love for Sale"

Labākais deju un elektroniskās mūzikas albums:

"Black Coffee" - "Subconsciously"

Labākais rokmūzikas albums:

"Foo Fighters" - "Medicine at Midnight"

Labākais alternatīvās mūzikas albums:

St. Vincent - "Daddy's Home"

Labākais R&B albums:

Džasmina Salivana - "Heaux Tales"

Labākais repa albums:

Tyler, the Creator - "Call Me If You Get Lost"