'Grammy' ceremonijā visās galvenajās kategorijās triumfē Billija Eiliša

ASV ierakstu industrijas balvas "Grammy" ceremonijā, kas 26. janvārī notika Losandželosā, absolūtu triumfu piedzīvojusi 18 gadus vecā popmūzikas sensācija Billija Eiliša (Billie Eilish), saņemot balvas visās galvenajās kategorijās "Labākā dziesma", "Labākā jaunā māksliniece", "Labākais albums" un "Gada ieraksts".

Eiliša saņēma balvu arī kategorijā "Labākais popmūzikas vokālais albums" par "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Kopumā jaunā dziedātāja "Grammy" bija nominēta sešās kategorijās, bet neuzvarēja tikai vienā – "Labākais popmūzikas solo izpildījums". Tajā viņa piekāpās dziedātājai un reperei Lizzo, kura balvu saņēma par dziesmu "Truth Hurts".

Billija Eiliša laurus plūkusi par savu debijas albumu "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" un tā singlu "Bad Guy". Dziedātāja uz ceremoniju bija ieradusies kopā ar savu brāli Finisu, kurš ir viņas dziesmu līdzautors.

Kā ik gadu ASV ierakstu industrija "Grammy" ceremonijā godināja mūziķus un ierakstu industrijas darbiniekus vairāk nekā 80 kategorijās. Ceremoniju tāpat kā pērn vadīja dziedātāja Ališa Kīza (Alicia Keys).

Šogad "Grammy" balvu pasniegšana noritēja vien pāris stundas pēc tam, kad pasaule uzzināja, ka helikoptera avārijā gājis basketbolists, Losandželosas "Lakers" leģenda Kobe Braients un viņa 13 gadus vecā meita. Tādējādi pie "Staples Center" kas ir arī "Lakers" mājvieta, gan uz sarkano paklāju devās popmūzikas zvaigznes, gan turpat līdzās pulcējās sērotāji.

Traģēdijas dēļ pēdējā mirklī tika mainīts ceremonijas atklāšanas scenārijs un "Grammy" balvu dalīšanas pasākums iesākās ar īpašu veltījumu traģiski bojā gājušajam basketbolistam, ko izpildīja vakara vadītāja Ališa Kīza un "Boys II Men".

Basketbolists ceremonijā tika pieminēts arī ar klusuma brīdi. Tāpat ar Kobes Braienta fotogrāfiju tika papildināts hiphopa prominenču priekšnesums – veltījums 2019. gada 31. martā bojā gājušajam reperim Nipsey Hu$$le. Jāpiebilst, ka Nipsey Hu$$le šajā ceremonijā jau pēc savas nāves tika pie divām "Grammy" balvām – kategorijās "Labākās repa izpildījums" un "Labākais repa/dziedāšanas izpildījums".

Kategorijā "Labākā popmūzikas uzstāšanās duets/grupa" uzvarēja reperis Lil Nas X kopā ar dziesminieku Billiju Reju Sairusu (Billy Ray Cyrus) par dziesmu "Old Town Road". Par labāko tradicionālās popmūzikas albumu tika atzīts Elvisa Kostello un "The Imposters" ieraksts "Look Now".

Savukārt Lizzo, kura kopumā bija saņēmusi lielāko nomināciju skaitu un uz balvu pretendēja astoņās dažādās kategorijās, tikusi pie "Grammy" statuetēm ne tikai kategorijā "Labākais popmūzikas solo izpildījums" par dziesmu "Truth Hurts", bet arī divās R&B un "urban" mūzikas kategorijās par savu albumu "Cuz I Love You" un dziesmu "Jerome".

Smagās mūzikas jomā pie "Grammy" šogad tika grupa "Tool", kas ar skaņdarbu "7empest" uzvarēja kategorijā "Labākais metāla izpildījums". Savukārt par labāko roka dziesmu atzīta Gerija Klarka juniora "This Land".

Kategorijā "Labākais roka albums" uzvarējis "Cage the Elephant" – "Social Cues", bet kategorijā "Labākais alternatīvās mūzikas albums" – grupas "Vampire Weekend" ieraksts "Father of the Bride".

Par labāko repa albumu atzīts amerikāņu repera Tyler, the Creator ieraksts "Igor".

Atgādinām, ka galvenajas kategorijās "Gada ieraksts" un "Gada albums" pretendēja arī šoruden Rīgā gaidāmais dziesminieks Džastins Vernons un "Bon Iver". Par savu jaunāko albumu "I, I" viņš bija nominēts arī labākā alternatīvās mūzikas albuma kategorijā.

Kopumā "Grammy" balva tika pasniegta 84 kategorijās.



Uzvarētāja galvenajās kategorijās:



Gada ieraksts

Billija Eiliša "Bad Guy"



Gada albums

Billija Eiliša "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"



Gada dziesma

Billija Eiliša "Bad Guy"



Gada jaunais mākslinieks

Billija Eiliša

Ar visu "Grammy" saņēmēju sarakstu var iepazīties balvas mājaslapā.