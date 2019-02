Grīziņkalnā, Sv. Pāvila baznīcā būs eksperimentālās mūzikas cikls 'Cita mūzika'

No 2. marta Rīgas Svētā Pāvila baznīcā (Deglava, Avotu un Lienes ielas krustojumā) sestdienās pulksten 18.00 notiks laikmetīgās mūzikas koncerti. Projekts "Cita mūzika" ir radīts, lai mūzikas mīļotāju publiku iepazīstinātu ar dažādiem profesionālās mūzikas stiliem un dažādām skaņas izpausmēm mākslā, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Projekta autori ir mūziķi Andžejs Rancevičs, Egils Šķetris un Ingars Rancevičs.

"Gribētos, lai koncertos vairāk skanētu ne tikai populārā klasika, bet arī jaunā mūzika – jaunie latviešu skaņdarbi. Tieši tādēļ uzaicinājām pieredzes ziņā ļoti dažādus māksliniekus – akadēmiskos mūziķus, jaunos komponistus, skaņu māksliniekus…," saka Andžejs Rancevičs, viens no "Cita mūzika" organizatoriem. Viņš pats spēlē ērģeles muzikālajā apvienībā "Cita mūzika" un uzslavē Pāvila baznīcas ērģeļu jaudīgo skaņu.

Koncertcikla "Cita mūzika" atklāšanas koncertā 2. martā piedalīsies visi pasākumu cikla dalībnieki – četri profesionālu atskaņotājmākslinieku ansambļi –, savukārt turpmākajās sestdienās katrā koncertā uzstāsies pa vienai pasākumu sērijas apvienībai. Eksperimentālās mūzikas cikla "Cita mūzika" dalībnieki ir: stīgu kvartets "Sotto voce", mākslinieku-mūziķu apvienība "Perry-Borr", muzikālā apvienība "Cita mūzika", kā arī pūtēju kvintets "Rīga".

Minētos dalībniekus varēs dzirdēt kopkoncertā 2. martā, kā arī individuālajos koncertos, kur katra apvienība izpildīs plašāku programmu:

9. martā pulksten 18.00 – latviešu komponistu mūzika muzikālās apvienības "Cita mūzika" izpildījumā (Ingars Rancevičs – vijole, Egils Šķetris – trombons, Alise Paula Legzdiņa – ronda, Andžejs Rancevičs – ērģeles). Ronda ir rotējošs, strinkšķināms stīgu mūzikas instruments, kas izgudrots Latvijā 2016. gada novembrī. Mūzikas instrumenta autori: vijoļmeistars Ingars Rancevičs un dzejnieks Artūrs Punte. Rondai ir divpadsmit mandolīnas stīgas. Spēles tehnika: ar roktura palīdzību tiek rotēts cilindrs- rezonators, rotēšana var notikt dažādos ātrumos un virzienos. Rondai ir sakomponēts skaņdarbs par četrām tautas dziesmu tēmām. Skaņdarba autors Ingars Rancevičs. Šī ir pirmā nopietnā kompozīcija rondai, ansamblī ar klasiskiem instrumentiem (vijoli un ērģelēm);

16. martā pulksten 18.00 skanēs "Baroka pērles un skaista mūsdienu mūzika" metāla pūšamo instrumentu kvinteta "Rīga" izpildījumā (Andrejs Pogrebņaks – pirmā trompete, Jānis Smilga – otrā trompete, Dainis Tarasovs – mežrags, Egils Šķetris – trombons, Roberts Brants – tuba);

23. martā pulksten 18.00 – "Stilu serpentīns" – Johana Sebastiana Baha, Nikolo Paganīni, Pētera Čaikovska, Endrjū Loida Vēbera un Kurta Veila darbi stīgu kvarteta "Sotto voce" izpildījumā (Gidons Grīnbergs – vijole, Silvija Krauze – alts, Leonards Antoņevičs – vijole, Rihards Štrauss – čells);

30. martā pulksten 18.00 – dzejnieku-skaņu mākslinieku-komponistu apvienība "Perry Borr", kuras skaņas un dzejas performancēs tiek izmantoti pašradīti instrumenti (Artūrs Punte – dzeja, Jēkabs Voļatovskis – instrumentu mākslinieks, Linda Leimane – komponiste). Viens no skaņdarbiem – "Ko es no tā visa atceros..." – ir Lindas Leimanes un Artūra Puntes skaņas-dzejas kompozīcija, izmantojot dažādas paštaisītas "Perry Borr" ierīces – piemēram, trīsstīgu pašoscilācijas basa instrumentu, dronu mašīnu uz ventilatora bāzes vecas telefona klausules mikrofonu ar ogles pulvera membrānu. Šajā kompozīcijā caur dažādiem vides traucējumiem kā no pagātnes skanošā balss skaita dzejoli, kas stāsta par vispārinātu paaudzes bērnību Atmodas un pirmajos neatkarības gados.

Plānots, ka pasākumu cikls norisināsies visu gadu. Visos "Cita mūzika" koncertos ieeja par ziedojumiem.