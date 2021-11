Laikā, kad koncertēšana nav tik aktīva kā iepriekšējos gadus, dūdu un bungu grupa "Auļi" radījusi 44 minūtes garu video savam jaunākajam studijas albumam "Visapkārt".

Kā "Delfi" informē grupas izdevēji no kultūras menedžmenta centra "Lauska", katram no 12 albuma skaņdarbiem izveidots savs video stāsts, kurš savā ziņā raksturo arī katru no grupas "Auļi" dalībniekiem.

"Mūsu mērķis bija radīt Latvijas ainavām bagātus, noskaņu raisošus klipus, kuri būtu vizuāli krāšņi, taču pietiekoši vienkārši, lai mūzika paliktu priekšplānā" stāsta video klipu režisors Kaspars Bārbals.

Video operators Gatis Indrēvics saka: "Mūsdienās cilvēki bieži klausās mūziku telefonos, datoros un televizoros, tāpēc šķiet tikai loģiski mūzikai pievienot arī video, lai ekrānos nebūtu jāskatās tikai uz albuma vāciņu. Šādā veidā mēs varam precīzāk nodot klausītājiem savas sajūtās, kādas mums bija, radot šo mūziku."

Albums "Visapkārt" studijā "Lauska" ir radīts telpiskajā 3D "Dolby Atmos" audio formātā un šie video vislabāk izklausīsies mājās kino zālēs vai klausoties uz austiņām binaurāli. "Visapkārt" video kopā ar "Dolby Atmos" skaņu pieejami šeit. Savukārt stereo formātā video skatāmi un klausāmi "Youtube".