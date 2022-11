Grupa 'Bēdu brāļi' izdod debijas albumu 'Duende'

Grupa "Bēdu brāļi" ir izdevusi pirmo pilnizmēra studijas albumu, ar nosaukumu - "Duende".

Kā vēsta mūziķi, albumu "Duende" var dēvēt par "autentisku emociju sakāpinājumu". "Lai gan jēdziens duende bieži saistīts ar flamenko deju, tas attiecināms uz jebkuru māksliniecisko izpausmi, un "Bēdu brāļi" to parāda gan caur savu mūziku un skanējumu, gan stāstu, kas liriski caurvij albumu. Eiropas mitoloģijā par duendi mēdz arī saukt mazu velniņu, kas kā simbols "Bēdu brāļiem" vienmēr bijis tuvs," vēsta grupas dalībnieki.

Albumā "Duende" ir 10 skaņdarbi grupai "Bēdu brāļi" raksturīgajā postpanka skanējumā ar avangardiskajiem elementiem. Albums vēsta par dzīves sarežģītību un ironiju, kas pazīstama daudziem: "Neatkarīgi no tā, vai runa ir par braukšanu uz darbu, kuru Tu ienīsti, par vientulību draugu lokā, mīlestību bez acīmredzama risinājuma vai vienkārši vēlēšanos nebūt visu laiku atbildīgam par savu dzīvi. "Duende" mudina apjaust, ka par izolētība, ko cilvēks modernajā pasaulē izjūt, ir tikai šķietama, jo, ja visi ir vieni, tad viens nav neviens, raksta mūziķi.

Albums, kā vēsta paši "Bēdu brāļi", divu gadu laikā ir norūdīts vairākos koncertos līdz beidzot ierakstīts "Frida Records" studijā. Skaņas apstrādi veica Pēteris Ozols. Par albuma vizuālo noformējumu atbildīgs Valts Čibals.

Apvienība "Bēdu brāļi" ir projekts, ko veido visai muzikāls trio: Oskars Tupuriņš ("Kasetes", "Bobijs Velns", "Boys Will Be Boys"), Pēteris Ozols ("Troksnis", "Pyro Trees") un Jānis Liepiņš ("Kasetes", "Tribes Of The City"). Jau ziņots, ka pirmais singls "Kādēļ" no studijas albuma tika izdots šāgada rudens sākumā. Līdz šim mūzikas straumēšanas vietnēs noklausāms "Bēdu brāļu" izdotais dzīvais ieraksts, kam dots atbilstošs nosaukums - "Dzīvais".