Grupa ‘BI-2’ uzstāsies kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri

20. martā pulksten 20 "Arēnā Rīga" notiks leģendārās Krievijas rokgrupas "BI-2" un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts. Diriģents ir nopelniem bagātais krievu mākslinieks Fēlikss Aranovskis, savukārt kā viesmāksliniece koncertā piedalīsies etnodžeza dziedātāja, maskaviete Tīna Kuzņecova, portālu "Delfi" informē mārketinga aģentūra "PR līnija".

Par grupu "BI-2" dzirdējuši teju visi - miljoniem cienītāju visā pasaulē, regulāras turnejas ASV un Eiropā, vairāk ne trīsdesmit gadu ilgi muzikālie panākumi – tas viss ir augstākās kvalitātes apliecinājums. Grupa laidusi klajā desmit albumus, tās kompozīcijas ieguvušas neskaitāmas mūzikas nozares godalgas, tostarp "World Music Awards", Krievijas nacionālo prēmiju mūzikā, "Zelta gramofonu", "Čārtu duci", mūzikas kanālu "Muz-TV", "MTV", "Ru.tv" apbalvojumus.

Koncertā mūziķi izpildīs kompozīcijas no jaunākā studijas albuma "BI-2 & simfoniskais orķestris", kura skaņu pēcapstrāde 2019. gadā notika pasaulē zināmajā Londonas studijā "Abbey Road". Simfonisku skanējumu kompozīcijām kopā ar komponistu, grupas "BI-2" dziesmu autoru Šuru un skaņu režisoru Sergeju Boļšakovu veidoja pasaulē populārais skaņu inženieris Mailzs Šovels (Miles Showell), kā arī "Grammy", "Emmy" un "Oskara" (par skaņu celiņu filmai "Bohēmijas rapsodija") balvas ieguvējs Sems Okels (Sam Okell), kas ir strādājis pie "The Beatles", "Graham Coxon", "One Direction", "PJ Harvey" albumiem un neskaitāmu filmu un seriālu mūzikas, tostarp skatītājiem labi pazīstamajām "Gravitāte", "Harijs Poters un nāves dāvesti", "Hobits", "Karalis Arturs. Leģenda par zobenu" u.c.

Unikālā koncerta laikā Rīgas iedzīvotāji un viesi dzirdēs ne tikai studijas ierakstu "BI-2 & simfoniskais orķestris", kurā tika iekļautas dziesmas no grupas desmitā albuma "Notikumu horizonts", bet ar citas kompozīcijas, kurām līdz šim nav bijis aranžējuma ar orķestri, un, protams, visspilgtākos un iemīļotākos hitus.

Kā īpaši aicināta māksliniece "BI-2" koncertā šoreiz uzstāsies etnodžeza dziedātāja no Krievijas, komponiste, aranžētāja, muzikālo projektu "Zventa Sventana" un "My-Ti" dibinātāja, kā arī Pirmā kanāla televīzijas projekta "Golos" fināliste, neatkārtojamas balss īpašniece Tīna Kuzņecova. Kopā mūziķi izpildīs vairākas kompozīcijas, tostarp arī "Mans rokenrols".