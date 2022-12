Grupa 'Eolika' aicina uz Jaungada koncertu VEF Kultūras pilī

31. decembra vakarā, sākot no pulksten 21.00, uz dzirkstošām Jaunā gada sagaidīšanas svinībām VEF Kultūras pilī aicina leģendārā grupa "Eolika". Pasākuma programmā paredzēts grupas koncerts, kopīga salūta noskatīšanās un īpaši pārsteigumi.

"2022. gads grupai "Eolika" bija īpašs, tāpēc visus aicinām kopā pavadīt šo gadu un lieliskā kompānijā sagaidīt Jauno – Zaķa (Kaķa) gadu. Iemeslu netrūkst: šogad "Eolika" saņēma Latvija Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" par mūža ieguldījumu, tāpat šis gads bija īpašs Olgai Rajeckai atzīmējot savu 60 gadu jubileju, tāpat arī Viktors Zemgals septembrī nosvinēja savu apaļo jubileju, un visbeidzot – grupa "Eolika" uz skatuves ir jau vairāk nekā 40 gadus," svinību iemeslus uzskaita mūziķi.

Ballītē skanēs "Eolikas" populārākās un skaistākās dziesmas, kuras varēs ne tikai klausīties, bet būs arī iespēja dziedāt un dejot līdzi, priecāties kopā ar mūziķiem. Tāpat vakara gaitā gaidāmi vairāki pārsteigumi – gan muzikāli, arī kāds īpašais viesis. Turklāt pirmo reizi varēs izbaudīt Olgas Rajeckas un viņas ilggadīgā skatuves kolēģa, dziedātāja Uģa Rozes īpaši sagatavotu programmu, kuras laikā mākslinieki skatītājus priecēs ne tikai ar skaistām dziesmām, ko viņi ir darījuši vairākus gadu desmitus, bet arī stāstiem no koncertēšanas gadiem.

"Tie būs unikāli un aizraujoši stāsti par to, ko esam piedzīvojuši, muzicējot kopā ar daudziem izciliem latviešu mūziķiem, turklāt ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Tie būs stāsti par mūsu pedagogiem un skolotājiem, arī par kolēģiem. Gan par dzīvi uz skatuves, gan sadzīvē. Tie būs stāsti par mūsu dzīvi. Mēģināsim arī atdarināt dažādus mūziķus un mūsu skolotājus, esot kopā ar viņiem dažādās situācijās. Stāstu mums ir diezgan daudz, jo mūsu dzīve ir ļoti bagāta; esam satikuši daudzus interesantus cilvēkus, pieredzējuši visdažādākās situācijas, un tāpēc mums ir ko pastāstīt, no šiem kurioziem varētu pat sanākt tīri labs "stand up" uzvedums" par gaidāmo vakara programmu saka Olga Rajecka un Uģis Roze.