Grupa 'Indygo' izdod albumu un aicina uz koncertu

Alternatīvās rokmūzikas trio "Indygo" maija vidū laiž klajā jaunu albumu "The Result of Everything" un aicina uz tā bezmaksas prezentācijas koncertu 17. maijā, Spīķeru koncertzālē.

Šis ir pēc skaita ceturtais "Indygo" albums. Grupas vokālists Mārtiņš Vaters: "Šis, burtiski, ir visa rezultāts, kā esam dzīvojuši savus grupas dzīves pēdējos pāris gadus. Daudzi skaisti vai mazāk smuki piedzīvojumi un pārdzīvojumi sasummējušies mūzikā. Šis mums bija kā savu spēju un iespēju apzināšanās laika nogrieznis, kas deva iespēju vienam otru uzšķērst un kārtīgi izpētīt. Noteikti esam saostījušies līdz vienam kopumam, labi apzināties, ka mēs šādi, līdzīgi domājošie, nevis iedursim, bet gan izvilksim nazi no muguras."

"Albuma atklāšanas pasākumā paredzēti arī kādi mazi muzikālie pārsteigumi, bet par to koncerta dienā. Pats albums ieturēts labākajās roka tradīcijās, ir pa kādai mierīgai un agresīvākai notij, albumā ir manāmas gan progresīvā roka iezīmes, kuras grupai sekojušas pēdējos divos studijas albumos, gan 90. gadu grandža sajūtas, gan indie/eksperimental pieskāriens dziesmu veidošanā. Albums noteikti būs daudzklausāms. Nedrīkst piemirst faktu, ka "The Result Of Everything" tiks izdots vinila formātā, ierobežotā daudzumā – 150 eksemplāros," raksta Vaters.

"Indygo" viens no Latvijas rokmūzikas ekspresīvākā apvienībām, kas dažādos sastāvos kopā muzicējusi kopš 2002. gada. Grupa plūkusi laurus dažādos pašmāju mūzikas konkursos un festivālos, kā rezultātā tika ierakstīts un izdots pirmais studijas albums "Indygo", sadarbojoties ar "MicRec" paspārnē esošo izdevniecību "Raibā taureņa ieraksti".

Tam sekoja kopā ar dziedātāju Igo, kā arī Māra Žigata vadītā radio SWH raidījumu "Priekšnams" Latvijas apceļošanas turnejas. Pēcāk grupa devās uz Zviedrijas "Tontenik Studio", kur tiek ierakstīts piecu dziesmu progresīvā roka EP un sekoja kaimiņvalstu koncerti.

Šai laikā grupa aktīvi muzicēja Latvijas festivālos un klubos. Ja jaunā sastāvā tapa otrais studijas albums "Decoy" (2012), kurā gandrīz visas dziesmas, izņemot "Minūtes un stundas", ir angļu valodā.

Šai laikā grupa turpināja koncertēt un uzstājās teju visos Latvijas festivālos, kā arī piedalījās Lietuvas un Igaunijas alternatīvās mūzikas pasākumos un festivālos. Albuma turnejas koncerts 2013. gadā notika koncertzālē "Palladium".

Kā zīmīgs mirklis grupas daiļrades vēsturē uzkatāmi divi emocionāli akustiskie lielkoncerti, kas tapa sadarbībā ar mūziķiem un Latvijas Nacionālās operas un baleta, Mūzikas akadēmijas, "Sinfonietta Rīga", kā arī grupām "Sanctimony", "Omertà", "Oranžās brīvdienas", "Melo-M", "Riga Reggae", kā arī Ilvaru Jansonu (ex-Herlis, ex-Citrus) izpildot grupas "V.I.P." dziesmu "Versiju vulkāns", kas ieguva lielu klausītāju atbalstu un ir iemūžināta arī video versijā.

"Stars" - trešais grupas studijas albums iznāca 2016.gadā, šoreiz pilnībā latviešu valodā. Šis laiks tiek saukts par grupas sastāva stabilizēšanās periodu. Sadarbojoties ar operatoru Alvi Rozenbergu un veidojot video dziesmai "Vēlos" - grupas dalībniekiem radās ideja par jauna, nākamā albuma tapšanu.

2017. gada nogale un 2018.gads aizritēja studijās un mēģinājuma telpā, bija lielāki un mazāki koncerti, vairākas sadarbības. Tomēr pamata darbs saistāms ar jaunā albuma tapšanu, kas dienas gaismu ieraudzīs 17. maijā.