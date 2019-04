Grupa 'Rebel Riot' dosies Eiropas turnejā kopā ar somiem 'Madred'

Latviešu smagā roka grupa "Rebel Riot" gatavojas savai kārtējai Eiropas koncertturnejai, kas ieplānota šī gada maijā, šoreiz ietverot 14 uzstāšanās Lietuvā, Polijā, Vācijā, Nīderlandē, Čehijā un ar noslēgumu Latvijā, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Rīdzinieki turpina sadarbību ar Somijas rokgrupu "Madred". Tā pat kā iepriekšējo Eiropas turneju 2017. gada nogalē, arī šo koncertsēriju abas grupas aizvadīs kopīgiem spēkiem. Tūres noslēguma koncerta svinības notiks 18. maijā Rīgā, klubā "Depo".

"Rebel Riot" koncertprogrammā galvenokārt .ir dziesmas no grupas jaunākā albuma "The Good, The Bad And The Heavy", kas tika izdots 2016. gadā ar ierakstu kompānijas "Thunderforge Records" starpniecību un tika nominēts kā viens no gada labākajiem roka vai metāla mūzikas ierakstiem 2017. gada "Zelta mikrofons" gada balvas ceremonijā.

Pēc ilgākas prombūtnes Latvijā atgriezusies grupas bundziniece Kristīne Lokmane. "Rebel Riot" pateicas Intaram Preticim par lielisku ieguldījumu bundzinieka postenī aizvietojot Kristīni aizvadītajos pāris gados. "Rebel Riot" oriģinālsastāvā jau drīzumā plāno atsākt darbu pie jauniem studijas ierakstiem.

03.05 Kauņa (LT) – "Lemmy"

04.05 Varšava (PL) – "Metalcave"

06.05 Leuvardēna (NL) – "The Morgue"

07.05 Groningena (NL) – tiks paziņots

08.05 Gelēna (NL) – "Café De Meister"

09.05 Berlīne (DE) – "Blackland"

10.05 Leipciga (DE) – "Stö"

11.05 Erlangena (DE) – "New Force"

12.05 Piseka (CZ) – "Pub Papirak"

14.05 Prāga (CZ) – "Balada Bar"

15.05 Krasņika (PL) – "Piaskowa"

16.05 Krakova (PL) – "Pod Zemia"

17.05 Gdaņska (PL) – "Paszcza Lwa"

18.05 Rīga (LV) – "Depo"