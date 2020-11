Grupa "The Bad Tones" izziņojusi jauna dzīvā ieraksta albuma "Ezera Skaņas" izdošanas datumu. Interneta platformās to būs iespējams noklausīties jau no šī gada 21. novembra, informē grupas pārstāvji.

Albums ierakstīts uz Kāla ezera festivāla "Ezera skaņas" laikā. Sadarbībā ar somu saksofonistu Ukko Heinonenu (Ukko Heinonen) un latviešu perkusionistu Dzintaru Vīksna "The Bad Tones" dalībnieki ierakstījuši pusotru stundu garu veltījumu festivālam, ko veido astoņi albumā iekļautie fragmenti.

Kā "Delfi" informē grupas dalībnieki, albumā galvenokārt apcerētā tēma "Es no vilka nebaidos" atspoguļo bērna pieaugšanu, kur "Vilks" ir pieaugušais, bet "Es" ir bērns.

"The Bad Tones" ir dabas iedvesmots kvartets, kas savā daiļradē pārstāv dažādus žanrus un to sajūgumu. Grupas sastāvā – Edvards Broders (ģitāra, taustiņi, vokāls), Rūdolfs Ozols (ģitāra, taustiņi, bekvokāls), Alberts Levics (bass, vokāls) un Kalvis Sležis (bungas, bekvokāls).