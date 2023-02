Grupa 'The Bad Tones' publicē trīs jaunu dziesmu apkopojumu – 'i'

Šī gada 25. februārī pašmāju psihedēliskā roka grupa "The Bad Tones" laida klajā trīs dziesmas jeb, kā raksta paši mūziķi, "tringlu" ar nosaukumu "i". Šis ir priekšvēstnesis vēl trīs šādiem "tringliem", kurus grupa izdos 2023. gada laikā.

"Jau pirms kāda laika es sāku domāt par konceptu, kurā mēs mēģinām iekapsulēt laiku, kurā rodas kāda dziesma," stāsta grupas dalībnieks Edvards Broders.

"Mana teorija ir tāda, ka strādājot pie radoša darba ziemā vai vasarā, rezultāts pie kā nonāc, ir pavisam citādāks, tāpēc ierosināju šo ideju īstenot albuma formātā, respektīvi trīs dziesmas katrā gadalaika posmā. Tas sasaucās arī ar Alberta (Levica) un Rūdolfa (Ozola) konceptu, ka būtu forši izdot vairāk singlu, mazāk strādāt pie kaut kā liela, kas nogurdina, kas sāk ierobežot ar pārāk lielo brīvību sākumā un pārāk saspiesto beigu galu," skaidro mūziķis.

Liela daļa dziesmu jau ir ierakstītas dzīvajā pagājušajā vasarā bijušā festivāla "Zvērā" teritorijas "prieka mājā". Taču Broders saka - process, kurā tiek lemts par konkrētās dziesmas virzienu, atstāts katra gadalaika noskaņās.

The Bad Tones pagājušajā gadā izdeva EP ar nosaukumu "Back Together Forever", kas līdzās visiem citiem grupas albumiem ticis nominēts balvai "Zelta mikrofons".

Dabas un blūza iedvesmotā apvienība 2012. gadā, vispirms kā "The Pink Elephant". Nosaukumu "The Bad Tones" ieguvusi 2017. gadā. Grupā muzicē Edvards Broders (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Rūdolfs Ozols (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Alberts Levics (balss, basģitāra) un Kalvis Sležis-Zaļkalns (balss, bungas). Līdz šim "The Bad Tones" laidusi klajā EP "Bad Tunes" (2018), studijas albumu "Is It Good Enough?" (2019), dzīvā ieraksta albumu "Ezera Skaņas" (2020) un EP "Back Together Forever" (2022).