Grupa 'The Coco'nuts' izziņo Latvijas tūri

Pašmāju muzikālā apvienība "The Coco'nuts" jau nākamnedēļ uzsāks koncertsēriju pa Latviju. Uzstājoties piecās pilsētās – Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Valmierā un Rīgā, divos no Latvijas tūres koncertiem mūziķiem uz skatuves pievienosies arī saksofonists Kristaps Lubovs, grupa "Laime Pilnīga" un muzikālā apvienība "Kautkaili", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

"Paceļot pa Latvijas pilsētām un iegriezties gan zināmās, gan nezināmās koncertvietās mums bija jau sen lolots sapnis. Priecājamies, ka jau nākamnedēļ tas piepildīsies! Ne jau visi esam Rīgas bērni, kaut gan tajāatzīst, ka nu jau ikdiena paiet galvaspilsētas trokšņos un apritē. Starp mums ir arī Valmieras, Ventspils, Līgatnes saknes, turklāt esam sailgojušies pēc tās sirsnības un skaistuma, kas ir arī citās pilsētās. Tāpat esam priecīgi, ka dažos koncertos mums pievienosies fantastiskie "Laime Pilnīga" un brīnišķīgie "Kautkaili", kā arī saksofonists Kristaps Lubovs, ar kuru mums jau ir bijusi sadarbība. Esam sparīgi un gatavi viesoties ar muzikālu piedzīvojumu", tā par gaidāmo tūri stāsta grupas "The Coco'nuts" vokāliste Marija Broča.

Tūres koncertos tiks atskaņotas gan jau zināmas, gan jaunas oriģināldziesmas, kā arī gaidāmi daži muzikāli pārsteigumi. Tāpat grupa tūrē ir aicinājusi pievienoties dažus īpašos viesus un muzikālās apvienības. Piemēram Liepājas Kultūras namā "Wiktorija", pēc "The Coco'nuts" uzstāšanās, uz skatuves kāps grupa "Laime Pilnīga". Savukārt Rīgā, K. K. fon Stricka villā, grupa dalīs skatuvi ar muzikālo apvienību "Kautkaili". Abos minētajos koncertos kopā ar grupu uzstāsies arī saksofonists Kristaps Lubovs.

Gaidāmie koncerti:

Ventspils, Ventspils Jauniešu māja, 7. marts;

Valmiera, Valmieras Harmonijas Centrs, 14. marts;

Liepāja, Kultūras nams "Wiktorija", 22. marts – kopā ar saksofonistu Kristapu Lubovu un grupu "Laime Pilnīga";

Rīga, K. K. fon Stricka villa, 28. marts – kopā ar saksofonistu Kristapu Lubovu un muzikālo apvienību "Kautkaili";

Jelgava, Melno Cepurīšu Balerija, 6. aprīlis.

"The Coco'nuts" ir indī, fanka un blūzroka grupa, kas sacer un izpilda mūziku, ko konkrētos mūzikas žanra rāmjos ielikt nevar. Daudz improvizācijas, nepieradinātības un aizrautības grupā saved kopā septiņi mūziķi — galvenā vokāliste Marija Broča, bekvokāliste Monta Kurme, bekvokāliste un tautiņinstrumentāliste Inese Bērziņa, ģitārists un vokālists Pēteris Narubins, saksofonists Benijs (Benny) Zeltkalis, bundzinieks Artūrs Strautmanis un kontrabasists Toms Valmiers.

Muzikālās gaitas grupa "The Coco'nuts" uzsāka 2012. gadā, un līdz šim izdots minialbums "Appetizer" 2014. gadā, studijas debijas albums "Amid Opposites" 2016. gadā un otrais studijas albums "No Other Way Out" 2018. gadā. Līdzšinējā grupas darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos, arī pašmāju "Positivus", "Riga Funk Fest" un "International Jazz Day", "Rīgas ritmi", Tartu Indie mūzikas festivālā un citos pasākumos.