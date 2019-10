Grupa 'The Coco'nuts' pārstāvēs Latviju festivālā Ķīnā

No šī gada 10. līdz 17. novembrim Ķīnas pilsētā Čendu norisināsies Ķīnas - Centrālās un Austrumeiropas (CAE) Mūzikas nedēļa 2019 (2019 China-CEEC Music Week), kurā piedalīsies mūziķi un muzikālās apvienības no Ķīnas un 17 CAE valstīm. Sadarbībā ar Latvijas Radio, festivāla "Rīgas Ritmi" un "Riga Jazz Stage 2019" vadītāju Māri Briežkalnu, kā arī Ķīnas Kultūras centra pārstāvjiem, dalībai festivālā tika izvirzīta alternatīvā džeza muzikālā apvienība "The Coco'nuts", portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

Muzikālā apvienība "The Coco'nuts" būs pirmie Latvijas pārstāvji, kas šī festivāla ietvaros dosies pārstāvēt Latviju. Līdz šim Ķīnas Kultūras centrs ir īstenojis mūzikas un kultūras apmaiņas projektus, uz Latviju aicinot uzstāties mūziķus un māksliniekus no Ķīnas.

"Šī ir unikāla iespēja ne tikai popularizēt Latvijas mūziku, mākslu, kultūru un tradīcijas, bet arī radīt labvēlīgu augsni citu Latvijas grupu dalībai Ķīnas un CAE rīkotajos kultūras apmaiņas pasākumos. "The Coco'nuts" piedalīsies arī festivāla rīkotajā mūzikas forumā un meistarklasēs, veicinot mūziķu personīgo un profesionālo izaugsmi un attīstību. Mūsu mērķis ir pārstāvēt Latviju un sniegt augstvērtīgu profesionālu izpildījumu, lai godam izrādītu Latvijas talantu un tradīcijas, kā arī nodibināt vērtīgus kontaktus un veicināt sadarbību ar citu valstu māksliniekiem. Speciāli dalībai mūzikas nedēļā mēs gatavojam īpašu programmu ar oriģinālmūziku un latviešu tradicionālas mūzikas apdarēm," stāsta grupas pārstāve Paula Pētersone.

Ķīnas - Centrālās un Austrumeiropas Mūzikas nedēļu 2019 rīko Čendu kultūras, radio un TV, preses un publikāciju birojs sadarbībā ar Ķīnas Tautas Republikas kultūras un tūrisma ministriju un Starptautisko apmaiņu un sadarbību biroju (Bureau of International Exchanges and Cooperation).

Mūzikas nedēļa norisināsies no šī gada 10. līdz 17. novembrim, un katras dalībvalsts grupai ir paredzētas vismaz četras uzstāšanās, tostarp festivāla atklāšanas ceremonijā Čendu pilsētas koncertzālē, dažādos teātros un kultūras namos, kā arī muzicēšana uz ielām un uzstāšanās uz brīvdabas skatuvēm ārpus Čendu pilsētas. Pasākuma ietvaros norisināsies dažādi forumi un diskusijas, kurās tiks apspriestas mūzikas izglītības, radīšanas, uzstāšanās un pētniecības tēmas, kā arī notiks meistarklases ar Ķīnā un CAE atzītiem mūziķiem.

"The Coco'nuts" ir 2012. gadā radusies alternatīvā džeza, fanka un indī grupa, kas sacer un izpilda mūziku, ko nevar ielikt ierastajos mūzikas žanru rāmjos. Daudz improvizācijas, nepieradinātības un aizrautības. Grupas sastāvā muzicē septiņi mūziķi: galvenā vokāliste Marija Broča, bekvokāliste Monta Kurme, bekvokāliste un tautiņinstrumentāliste Inese Bērziņa, ģitārists un vokālists Pēteris Narubins, saksofonists Benny Zeltkalis, bundzinieks Artūrs Strautmanis un kontrabasists Toms Valmiers. Uz Ķīnas braucienu ģitāristu Pēteri Narubinu aizvietos džeza ģitārists Jānis Pastars.