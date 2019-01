Grupa 'The Coco'nuts' rīkos sešu gadu jubilejas koncertu

Ceturtdien, 10. janvārī, Kaņepes Kultūras centrā ar īpašu jubilejas koncertu uzstāsies pašmāju grupa "The Coco'nuts". Svinot sešu gadu pastāvēšanu, grupa sola gan jau dzirdētas, gan pavisam jaunas oriģinālkompozīcijas, kā arī improvizāciju visos grupas pārstāvētajos mūzikas stilos.

"Seši ir ne tikai nejauks velnēnu skaitlis, seši bija arī mazi bundzinieki, 6, apgriežot otrādi, sanāk 9 un visā visumā tas ir lielisks jubilejas cipars, kas būtu jānosvin ar lielisku koncertu! Šo gadu laikā mainījies gan grupas biedru, gan instrumentu skaits, izdoti albumi, lijušas prieka, bēdu un alus asaras, bet mīlestība pret mūzikas radīšanu un spēlēšanu kopā ir palikusi nemainīga. Šādu atziņu tad aicinām arī visiem nākt un svinēt kopā ar mums," tā par grupas jubilejas koncertu stāsta bundzinieks Artūrs Strautmanis.

"The Coco'nuts" ir alternatīvā džeza, blūzroka, fanka un indī grupa, kas sacer un izpilda mūziku, ko konkrētos mūzikas žanra rāmjos ielikt nevar. Daudz improvizācijas, nepieradinātības un aizrautības grupā saved kopā astoņi mūziķi — galvenā vokāliste Marija Broča, bekvokāliste Monta Kurme, bekvokāliste un tautiņinstrumentāliste Inese Bērziņa, ģitārists un vokālists Pēteris Narubins, saksofonists Benijas (Benny) Zeltkalis, bundzinieks Artūrs Strautmanis, kontrabasists Toms Valmiers un trompetists Reinis Puriņš.

Muzikālās gaitas grupa "The Coco'nuts" uzsāka 2012. gadā, un līdz šim izdots minialbums "Appetizer" 2014. gadā, studijas debijas albums "Amid Opposites" 2016. gadā un otrais studijas albums "No Other Way Out" 2018. gadā. Līdzšinējā grupas darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos, arī pašmāju "Positivus", "Riga Funk Fest" un "International Jazz Day", "Rīgas ritmi", Tartu Indie mūzikas festivālā un citos pasākumos.