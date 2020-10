Rokgrupa "Židrūns" ir ierakstījusi jaunu oriģinālmūzikas albumu "Židrūns kovārņu mazbērniem". Kā pirmais ieskats jaunajā albumā publicēta dziesma "Rindās kails". Albums tiks izdots 30.oktobrī, kad Rīgā notiks ieraksta izdošanai veltīts koncerts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grupa "Židrūns" darbojas kopš 2003.gada. Paši grupas dalībnieki uzskata, ka līdzšinējie trīs albumi bijuši apkopojums no vairākos gados palēnām krātām kompozīcijām, bet ceturtajam studijas ierakstam dziesmas tapušas strauji. Koronavīrusa pandēmijas rezultātā ieviestā ārkārtējā situācija un pašizolācija 2020. gada pavasarī deva "Židrūnam" aizrautīgas jaunrades posmu. Tad radīts vairums no deviņām dziesmām un kompozīcijām. Vinila platē un digitālā formātā gaidāmā albuma izdevējs ir mūzikas apgāds "I Love You Records".

"Albums ir iespēja nodot nākamajām paaudzēm (lai Dievs tās svētī!) pašiem patīkamās skaņās iekapsulētas sajūtas un vīzijas no mūsu tagadnes," tā par ierakstu saka grupas basģitārists Ulvis U. "Dziesma "Rindās kails" ir brīvi interpretējama"," saka "Židrūna" vokālists Klāvs K. "Man tā ir tāda dīvaina sajūta ar aizdomāšanos par Baltijas mežu vides "eiropeizāciju". Līdzīgi kā Rietumeiropā, arī mūsu reģiona mežos arvien vairāk redz vienas sugas kokus stāvam rindās kailus. Arvien vairāk redz kailcirtes, kas paliek aiz traktora, ko sauc par "ražas novācēju". Dzīves situācijas un naudas vajadzības ir dažādas, tomēr, manuprāt, mežizstrāde tieši kailcirtes veidā liecina, ka cilvēks ir pārpratis savu lomu uz zemes."

Grupas "histēriskais skanējums," kā to savulaik noformulēja mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, ir saglabāts arī jaunajā albumā. Tajā dzirdams, ka "Židrūnam" svaiga muzikāla iedvesma nākusi no dažādiem eksotisku zemju roka un fanka mūzikas paveidiem. Ir saklausāmas atsauces uz psych un stoner roka noskaņu un estētiku. Līdzās elektriskajām ģitārām, basģitārai, bungām un balsij dzirdama virstoņu stabule, harmonijas, elektriskās ērģeles un dažādas perkusijas.

Grupas tekstu autors lielai daļai dziesmu ir Židrūns G. Daļa dziesmu veidotas ap spilgtiem dzejoļiem, kuru autori ir 20. gs. 80. gados dzimušās dzejnieku paaudzes pārstāvji: Toms Treibergs, kikōne un latgaliski rakstošais Raibīs. Albuma noformējumu veidojis mākslinieks Otto Zitmanis, kurš ir autors arī grupas iepriekšējā albuma vāciņam. Albums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Neakadēmiskās mūzikas atbalsts" finansiālo palīdzību.

Ar klausītājiem klātienes koncertā grupa nav tikusies kopš 2019. gada decembra, tāpēc dalībniekiem ilgi gaidīts notikums būs albuma "Židrūns kovārņu mazbērniem" izdošanas koncerts, kas notiks 30.oktobrī, Rīgā. Informācija par norises vietu tiks izziņota atsevišķi.