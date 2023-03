Grupa 'Zodiaks' atgriežas sastāvā ar Maiju Lūsēnu un Zigfrīdu Muktupāvelu

Šovasar atgriešanos uz skatuves piedzīvos leģendārās grupas "Zodiaks" mūziķi, komponistam Jānim Lūsēnam atkal apvienojot savulaik populāro duetu – Zigfrīdu Muktupāvelu un Maiju Lūsēnu, "Delfi" informē producente Maija Tālberga.

Pirmā satikšanās ar skatītājiem notiks 3. jūnijā Jelgavā, brīvdabas koncertzālē "Mītava", pēc tam koncerti paredzēti vēl divpadsmit pilsētās. Spēcīgi un muzikāli jaudīgi vienā programmā izskanēs gan kosmiska "Zodiac" instrumentālā mūzika ("Pacific", "Rock on ice", "Provincial Disco", "Zodiac") gan leģendārie hiti ("Taisnība", "Vējš", "Tēvu zeme", "Manas mīļākās puķes", "Pūt, vējiņi", "Mirušais gadsimts", "Dziedi jel", "Bohēmieša dziesma", "Viegls rokenrols pa radio" u. c.). Ar šiem koncertiem grupas mūziķi nolēmuši pateikt lielo "Paldies!" saviem ilggadējiem faniem un līdzjutējiem.

Vasaras koncerttūrē uz skatuves Jānim Lūsēnam, Zigfrīdam Muktupāvelam, Maijai Lūsēnai un ģitāristam Aivaram Gudrajam pievienosies arī Kristens Kupčs (ģitāra), Jānis Lūsēns jun. (bass), Harijs Gūtmanis (sitaminstrumenti), Uģis Upenieks (perkusijas) un Sarma Liede, Austra Kozuliņa, Toms Kalderauskis (papildvokāls).

Padomju elektroniskās mūzikas aizsācēji, Latvijas grupa "Zodiaks" savus mūzikas eksperimentus ar kosmiskām skaņām sāka jau 20. gadsimta 70. gados, uzstājoties ar tam laikam neierasto elektroniski sintētisko mūziku, iedvesmojoties no tādiem izpildītājiem kā Žans Mišels Žārs (J.M.Jarre), "Space" un "Kraftwerk". Grupas muzikālie eksperimenti ieguva klausītāju atbalstu un mīlestību ne tikai Padomju Savienībā, bet arī Japānā, Austrijā, Somijā un citās pasaules valstīs. Ieraksts "Disco Alliance" 1980. gadā kļuva par pirmo mūzikas albumu visā PSRS, kas ar savu mūsdienīgumu un trāpīgajām melodijām bija līdzvērtīgs Rietumu popmūzikas hitiem. Skaņuplate piedzīvoja rekordlielu tirāžu, jo tika pārdoti vairāk nekā 20 miljoni ieraksta kopiju.

"Tolaik dzīvojām attīstīta sociālisma apstākļos, kad spēlēt rokmūziku nebija vienkārši. Esot pretrunā ar padomju estrādes mūzikas kanoniem, šim žanram jau no pirmsākumiem Padomju Savienībā bija disidentiska nokrāsa", atceras komponists Jānis Lūsēns. "Pēc "Pērkona" skandāla ar izdemolēto vilcienu skrūves tika piegrieztas un bija jāmeklē veids, kā izlikties labam un lojālam padomju iekārtai. Viltīgi izlēmu savam kolektīvam dot latvisku vārdu Zodiaks (ar -ks galā), jo, pateicoties "Zodiac" pirmās plates panākumiem, jaunais grupas nosaukums neradīja aizdomas pretvalstiskai nostājai. Taču garu tas nemainīja. Par grupas galvenajiem solistiem kļuva duets – Maija Lūsēna un Zigfrīds Muktupāvels. Ar savām iedvesmojošām, patriotiski krāsotajām, profesionālismā spīdošajām dziesmām "Taisnība", "Tēvu zeme", "Mirušais gadsimts" "Zodiaks" 80. gados kļuva par vienu no dziesmotās revolūcijas karognesējiem. 1987. gadā un 1989. gadā slavenajā festivālā "Liepājas Dzintars" "Zodiaks" izcīnīja "Grand Prix" – kā skaistu atzinību par līdz tam darīto un paveikto. Šovasar šīs dziesmas noteikti izskanēs savādāk, taču nemainīgs paliek to vēstījums. Maijas un Zigfrīda balsis radīs patīkamu satraukumu – tādu kā toreiz, izdzirdot pirmās mūzikas taktis no raidījuma "Labvakar, Latvija"".

""Zodiaks" bija tā laika Lūsēna radošā laboratorija, un tieši viņš bija visa kodols, bet viena no labākajām Lūsēna īpašībām attiecībā pret grupas mūziķiem vienmēr ir bijusi tā, ka viņš deva radošas brīvības iespējas", saka Zigfrīds Muktupāvels. "Neatņemama popa, roka un citu mūzikas žanru sastāvdaļa ir improvizācija, un tās nozīme "Zodiakā" nekad netika aizmirsta. Grupas repertuāru var nosacīti sadalīt divās daļās. Dziesmas, kuras "Zodiakam" gādāja popularitāti, un tās, kuras deva baudu pašiem gan to tapšanas procesā, gan arī koncertos, jo bija tehniski sarežģītas un vienmēr nesa kādu atklājumu – "Mākoņi", "Staburags un saulesmeitiņa" un citas dziesmas. Man pašam viena no nozīmīgākajām manā karjerā ir dziesma "Tautas laiks". To arī dziedāju festivālā "Jūrmala". Šī dziesma vienmēr sarūpē mazas skudriņas pār muguru un, lai kur arī nebūtu to dziedājis, tieši par šo dziesmu esmu saņēmis visvairāk komplimentu. Arī no auditorijām, kuras nesaprot ne vārda latviešu valodā, kaut man pašam šie Imanta Ziedoņa vārdi šķiet ārkārtīgi nozīmīgi".

Prieku par atkalsatikšanos neslēpj arī Maija Lūsēna, kuras talants, spilgtums un artistiskums koši mirdzēja tieši "Zodiaka" ziedu laikos. "Esmu pateicīga par iespēju atgriezties savā sākotnē pēc gari noieta ceļa, kurā bija tik daudz meklējumu atrast savu balss skanējumu mūzikā, lai pirmajā vietā būtu dvēseles vibrācija. Šis ceļa sākums bija "Zodiaks"," uzsver Maija.

Kopš grupas aktīvās darbības pārtraukšanas 20. gadsimta 90. gados "Zodiaks" tikai retas reizes sanācis uz koncertiem, no kuriem katrs kļuvis par ievērojamu notikumu mūzikas dzīvē.

"Zodiaka" atgriešanās koncerti šovasar notiks: