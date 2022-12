Grupas 'PND' un 'All Day Long' dosies ikgadējā Ziemassvētku turnejā

Latvijas pagrīdes mūzikas grupas "PND" un "All Day Long" turpina tradīciju un dosies koncertturnejā "Ziemassvētku jampadracis". Koncerti norisināsies divās decembra nedēļas nogalēs Rīgā, Limbažos, Talsos un Liepājā no 9. līdz 17. decembrim, vēsta grupu pārstāvji.

"Turnejas ideja radās ap 2007. gadu. Doma ir vienkārša – braukt koncertēt pa mazāk apmeklētām vietām mūsu mazajā valstī un nest pankroku tautās! Tā tas tiek turpināts ik gadu, izņemot dažus, kuru pieminēšanai nav nekādas nozīmes", par ikgadējo tradīciju saka grupas "PND" solists Pavasars.

Abas grupas darbību sāka aptuveni vienā laikā, pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu nogalē. ""PND" un "All Day Long" koncerts sniedz ieskatu vismaz divos Latvijas pankroka virzienos, kas tiek papildināts ar līdzi dziedāšanu, alu un ideālā variantā, arī dejām," vēsta mūziķi.

Protams, varētu šķist savādi, ka runājot par pagrīdes mūzikas kustību, tiek piesaukts vārds "klasika", taču tieši tā nu jau var dēvēt grupu "PND", jo skatuves dēļus tā tricina jau vairāk nekā divdesmit gadus un kam gan svešas tādas nu jau folklorizējušās dziesmas kā "Sprīdītis", "Vaira" un, protams, "Meitene". Alus, dejas un daiļā dzimuma ķermeņa aprišu apdziedāšana - tie ir atslēgas vārdi, kas visspilgtāk raksturo "PND" – pankus ar Pārdaugavu sirdī.

Ska mūzika, jeb kā to īsi raksturo pati grupa attiecībā uz sevi – pankroks ar taurēm, nekad nav bijis īpaši plaši pārstāvēts Latvijā. Šobrīd "All Day Long" varētu uzskatīt par vienu no vecākajām aktīvi spēlējošajām ska/punk grupām Latvijā. "All Day Long" katrā ziņā ir vērts dzirdēt un redzēt dzīvajā – pozitīvi, atraktīvi, un ar jaudu.

"PND" un "All Day Long" tūre "Ziemassvētku jampadracis" šogad notiks:

9. decembrī Rīgā, "Sporta pagalmā";

10. decmebrī Limbažos, bārā "Limbizkvīts";

16. decembrī Talsos, kultūras telpā "KURTE";

17. decembrī Liepājā, kultūras namā "Wiktorija".