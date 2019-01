Grupas 'The Neighbourhood' koncertu Rīgā iesildīs 'Health' un Yeek

"Arēnā Rīga" 12. februārī "Arēnā Rīga" pirmo reizi Latvijā uzstāsies indie-rock grupa no Losandželosas "The Neighbourhood" (THE NBHD). Koncertu iesildīs ASV mūziķi noise rock grupa "Health" un jaunais izpildītājs Yeek, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Plānots, ka iesildošās grupas uzstāsies no pulksten 19.30, bet "The Neighbourhood" kāps uz skatuves pulksten 21.15. Saistībā ar aktuālo informāciju par iesildošo grupu uzstāšanos, plānotais koncerta nobeiguma laiks tiek pārcelts uz pulksten 22.30. Pasākuma organizatori atgādina, ka bērni līdz 16 gadu vecumam pēc pulksten 22.00 nedrīkst uzturēties publiskās vietā bez vecāku vai citu pilngadīgu personu klātbūtnes. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgi bērna vecāki. Koncerta rīkotāji vērš uzmanību nepieciešamībai laikus parūpēties par bērna sagaidīšanu un pavadīšanu gadījumā, kad tiek apmeklēts publiskais pasākums, kura nobeigums ir ieplānots pēc pulksten 22.00

"Health" ir noise rock grupa no Losandželosas. Pirms sava pirmā albuma izdošanas 2007. gadā grupa bija pazīstama ar saviem spēcīgajiem dzīvajiem priekšnesumiem. Kompozīcija "Die Slow" no grupas otrā albuma kļuva par "underground" hitu un joprojām ir viena no mūziķu vizītkartēm. 2012. gadā grupa piedalījās spēles "Max Payne 3" skaņu celiņa radīšanā un iekaroja geimeru paaudzes atzinību. Šī gada 1. februārī iznāks ceturtais "Health" albums.

Yeek ir jauns mūziķis, dziesmu autors un producents no Floridas, kas spēlē indie, hip-hop un r'n'b stilā. Pats izpildītājs sauc savu mūziku par eksperimentālo indie-punk ar hip-hop nokrāsu. Yeek jau ir ierakstījis vairākus albumus, no kuriem pēdējais ar nosaukumu "Blackheart" iznācis 2018. gada maijā.

"The Neighbourhood" tika dibināta 2011. gadā. Grupas mūziku ir grūti pieskaitīt pie kāda noteikta stila. Žurnāls Rolling Stone raksturo grupu kā "melanholisku", īpaši uzsverot mūziķu emocionalitāti un ekspresiju. "The Neighbourhood" līderis Džesijs Razerfords (Jesse Rutherford) ir ļoti harizmātisks. Viņu bieži dēvē par desmitgades Kurta Kobeina iemiesojumu. "The Neighbourhood" dziesmās tiek skartas personiskās tēmas – cilvēku bailes un vājības, mīlestība un tuvinieku zaudēšana, panākums un skaudība, uzmācīgās idejas. Tomēr tas viss ir pasniegts atbrīvotā manierē – bez pārspīlējuma.