Klubā "Melnā piektdiena" 22. martā pirms Udo Dirkšneidera grupas U.D.O. uzstāsies pašmāju apvienība "Kiss of the Dolls" (KotD) un serbi no "Red Partizan", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency".

Grupa "Kiss of the Dolls" tika uzaicināta pievienoties U.D.O. albuma "Steelfactory" atbalsta turnejai un uzstāsies vēl 11 vietās – no Helsinkiem Somijā līdz Parmai Itālijā.

Latvijas glemroka grupa "Kiss of the Dolls" izveidota 2009. gadā un kopumā izdevusi 3 albumus: "Metal Kiss", "I Wanna Be" un "Kiss Of The Dolls & Friends" (ierakstīja, miksēja un māsterēja leģendāro "Children Of Bodom" producents Ansi Kippo), kā arī īpašu balāžu albumu "Mans draugs". Patlaban noritot darbs pie ceturtā albuma.

Savā daiļradē grupa apvieno smago rokmūziku, blūza balādes, glemroku un rokenrolu.

Šī nav pirmā reize, kad U.D.O. aicina KotD pievienoties viņu tūrei. 2015. gadā tas jau notika Krievijā, taču tad KotD nebija iespējas uzstāties kopā ar Udo Dirkšneidera grupu dzimtajā Latvijā.

KotD līderis Šekspīrs"saka: "Kad mēs visi vēl augām, mums Udo bija viens no paraugiem smagajā mūzikā: gan kā "Accept" dziedātājs, gan vēlāk kā savas paša grupas "U.D.O." līderis!"

Serbu grupa "Red Partizan" ir jaunākais Manuela Mijalkovska (Manuel Mijalkovski) projekts. 2004.gadā viņš izveidoja melodiskā roka grupu "The Boyscout", kas izdevusi trīs albumus: "Blood Red Rose", "My Route 66" un "We Were Kings". Pēc pārciestām veselības problēmām, kuru laikā šķīrās viņa un daļas grupasbiedru ceļi, Manuels nolemj, ka "The Boyscout" stils ir pārlieku mierīgs, lai izteiktu sakrājušos sāpi, tāpēc top "Red Partizan".

"Lai arī apbēdināts, sadusmots un pat sagrauts, esmu pietiekami stiprs izdzīvotājs," komentē Manuels, "tāpēc visu savu sāpi un dusmas izliku dziesmās, kuru uzdevums ir sniegt cerību grūtā brīdī".

Jau ziņots, ka U.D.O. koncerts notiks jaunākā albuma "Steelfactory" atbalsta turnejā. Koncerta apmeklētāji dzirdēs gan jaunās dziesmas, gan grupas izcilākos hitu.