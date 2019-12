'Guns N' Roses' izziņo 2020. gada Eiropas turneju

Amerikāņu rokgrupa "Guns N' Roses" izziņojusi 2020. gada Eiropas turneju, kas ir turpinājums 2016. gadā aizsāktajai "Not in This Lifetime... Tour" – pirmajai kopš grupas apvienošanās pēc gandrīz 20 gadus ilgas ķīvēšanās un domstarpībām.

Pirmais Eiropas koncerts notiks 2020. gada 20. maijā, Lisabonā, Portugālē, bet turpmākie paredzēti gan Minhenē, gan Londonā, gan Vīnē, gan citās Eiropas pilsētās – 13. decembrī izziņoti kopumā 13 koncerti. Viss koncertu saraksts "Guns N' Roses" oficiālajā mājaslapā.

Kopš grupas apvienošanās un turnejas uzsākšanas 2016. gadā, "Guns N' Roses" dalībnieki uzstājušies jau vairāk nekā 5.5 miljoniem fanu visā pasaulē. "Not In This Lifetime…" ir viena no visu laiku ieņēmumu ziņā ražīgākajām mūziķu turnejām, savukārt pēc "Forbes" datiem "Guns N'Roses" 2019. gada pelnošāko mūziķu topā ierindojas 25. vietā.

Jau kopš grupas apvienošanās daudz tiek runāts arī par jauna albuma ierakstu. Šā gada februārī grupas ģitārists Slešs (Slash) pauda cerību, ka izdosies ierakstīt jaunu muzikālo materiālu, baumas par to, ka grupas līderis Aksls Rouzs strādā pie jaunām dziesmām apstiprinājis arī basģitārists Dafs Makkagans. Tiesa, pagaidām nekādu oficiālu apstiprinājumu jaunam "Guns N'Roses" albumam nav bijis.

Biļešu tirdzniecība uz "Guns N'Roses" Eiropas koncertiem tiks uzsākta 18. decembrī.

Guns'n'Roses ir viena no visu laiku slavenākajam amerikāņu rokgrupām, kas dibināta 1985. gadā. Pastāvēšanas laikā grupa izdevusi vairākus studijas albumus, kā arī saņēmusi daudzus starptautiskus apbalvojumus. 2012. gadā grupa tika iekļauta Rokenrola slavas zālē.

1993. gada albums "The Spaghetti Incident?" bija pēdējais, kura ierakstā piedalījās grupas oriģinālsastāvs.

Slešs vēlāk pameta grupu kā iemeslu minot Rouza nerēķināšanos ar faniem un juridiskās manipulācijas pret pārējiem grupas dalībniekiem, mazinot viņu lomu grupā. Abi grupas līderi Aksls Rouzs un Slešs intervijās vairakkārt uzsvēra, ka nemūžam vairs nespēlēs kopā.

Rouzs turpināja uzstāties ar "Guns N' Roses" nosaukumu, taču grupas dalībnieki regulāri mainījās. 2008. gadā iznāca albums "Chinese Democracy".

2015. gada vasarā Slešs atklāja, ka mūziķi salīguši mieru pēc gandrīz 20 gadus ilgas ķīvēšanās, bet gada beigās izskanēja pirmās ziņas par "Guns N' Roses" apvienošanos oriģinālsastāvā, bet jau 2016. gada sākumā grupa paziņoja, ka strīdi beigušies un devās vērienīgā pasaules koncertturnejā.