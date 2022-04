'Hanzas Perona' klavierstāstu sērijā koncertēs repere VIŅA

Jau sestdien, 23. aprīlī, plkst. 19.00 "Hanzas Peronā" koncertu sērijā "Klavierstāsti" uzstāsies talantīgā repa māksliniece un dziedātāja Zelma Jēgere jeb VIŅA. Zelma jau iepriekš atzinusi, ka meklē arvien jaunas formas mūzikā un Klavierstāstu sērijas koncertam savas dziesmas pielāgo klavieru skaņām. Iepriekš dzirdētās mākslinieces dziesmas būs dzirdamas citādā formā un tās papildinās personīgi stāsti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz skatuves viņi būs trīs – Zelma, pianists Edgars Cīrulis un ģitārists Arturs Liede. Zelma stāsta, ka viņas stāstos un mūzikā ietērpts būs ceļojums caur pandēmijas klusumu un atkalsatikšānās jaudu. Koncertā skanēs gan zināmas – “Tur”, “saint bris le vineux”, gan mazāk dzirdētas reperes dziesmas.

Māksliniece atzīst: “Skanējums būs vēl nedzirdēts manām dziesmām. Mēs spēlēsim vairākas dziesmas, kas jau gadu gaitā ir sarakstījušās. Varbūt kādu cover versiju un ko jaunu. Man ir interesanti pārvērst mūziku jaunā skanējumā.” Savas dziesmas Zelma sākusi rakstīt sākotnēji anonīmi. 2018. gadā par albumu "Elpo" saņēmusi mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons” kategorijā kā labākā debija. Un albums "Mildas īstais vārds ir Zelma" tika nominēts Austras balvai kā labākais albums 2019. gadā.

Zelmas Jēgeres stāsts būs kas jauns un atšķirīgs no tā, kas dzirdēts iepriekš. Šis būs jau ceturtais "Klavierstāstu" sērijas koncerts uzreiz pēc Rokkoncerta solo ar Juri Kaukuli, kas jau ceturtdien, 21. aprīlī. Programmas turpinājumā 26. aprīlī sagaidāms muzikāls stāsts no igauņu mākslinieka un grupas “Ewert and The Two Dragons” solista Ewert Sundja un noslēgumā, 21. maijā, Dainis Tenis ar koncertprogrammu “Decoder”.