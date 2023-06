'Hanzas peronā' koncertēs amerikāņu dziesminiece Zola Jesus

Svētdien, 24. septembrī, Rīgā, kultūras telpā "Hanzas perons" muzicēs amerikāņu dziesminiece, avangarda un tumsnējās popmūzikas māksliniece "Zola Jesus", "Delfi" informē "Hanzas perona" pārstāvji.

Nika Roza Danilova, kuras dzimtas saknes rodamas Krievijā, Ukrainā, Vācijā un Slovēnijā, ar skatuves vārdu "Zola Jesus" pazīstama jau teju piecpadsmit gadu. Klasiskās operdziedāšanas pieredze apvienojumā ar trokšņainu, tumsnēju un melodramatisku popmūziku, ko kāds, iespējams, dēvēs arī par avangardisku, ātri vien pēc pirmo singlu klajā nākšanas pievērsa māksliniecei ne tikai plašu klausītāju, bet arī kolēģu uzmanību. Debijas albumā ieklausījās Karina Elizabete Dreijere (Karin Elisabeth Dreijer) un uzaicināja "Zola Jesus" par "Fever Ray" Eiropas turnejas īpašo viešņu. Tāpat arī britu apvienība "The xx". Savukārt "M83", "Orbital" un citi vēlējušies dzirdēt savos studijas ierakstos Nikas neatkārtojamo balsi.

"Tomēr ir balss, kas spēj caursist realitāti un sašķelt gabalos ieradumu, atsedzot kailus īsta pieredzējuma nervu galus. "Zola Jesus" balss ir tieši tāda. Kad to izdzirdi, sajūties kā aizsaukts uz vietu, kas eksistē tevī pašā, bet iepriekš bijusi apzinātībai nepieejama. Šī vieta ir tikusi aprakta, jo tajā mājo sāpes. "Zola Jesus" jaunākais studijas albums "Arkhon" meklē un atrod veidus kā atbrīvoties no šīm iestigušajām un sastingušajām sāpēm," par mākslinieces sniegumu minētajā ierakstā, kas klajā nāca pagājušogad, rakstījis kāds kritiķis.

Mūziķe jau vairākus gadus ir atgriezusies Viskonsinas štatā, uz kurieni bērnībā tik ļoti nav gribējusi pārcelties no saulainās Fīniksas. Kā atzīst pati, mežā, pašas celtā mājiņā viņa šobrīd jūtas vislabāk. Tur tapis gan "Zola Jesus" iepriekšējais, tumšākais un, iespējams, personīgākais albums "Okovi", gan, izolācijā pārlaižot pandēmiju, jau pieminētais "Arkhon". Iespējams, tā tiešām bija kovida laika iedvesmota vēlme apkārt valdošo negatīvo un baiļpilno enerģiju virzīt gaismas virzienā, pavadot laiku vienai ar savām klavierēm. Rezultātā tapa četru hipnotizējošu performanču apkopojums koncertierakstā "Alive in Cappadocia", kas uzņemts divtūkstoš gadus senā kapelā. Iedvesmojošā vieta, tās akustika, "Zola Jesus" viena pie klavierēm, bez kādas ārišķības un liekiem rotājumiem, un tam pāri viņas balss – šo sajūtu, gaisotni, ciešu klausītāju klātbūtni īpašos intīmos koncertos māksliniece grib piedzīvot šoruden Eiropā, turnejai sākoties Rīgā, "Hanzas peronā".

Koncerta biļetes no 30. jūnija ir pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs. Pirmās 50 biļetes pieejamas par īpašu cenu – 25.00 EUR. Koncertam tuvojoties, biļešu cena pieaugs.