'Hanzas peronā' notiks klavierstāstu koncertu sērija nelielam skatītāju lokam

Kultūrvietā "Hanzas perons" 31. martā sāksies jauna koncertu sērija nelielam klausītāju lokam – klavierstāsti. Koncertos un sarunās piedalīsies dažādi pazīstami mūziķi.

Klavierstāstu programmu 31. martā atklās pianists Kristaps Vanadziņš ar solo programmu "Portreti". Koncertā klausītāji varēs izbaudīt dziļi personīgi radītās kompozīcijas un skices, kur Kristaps cenšas atklāt un uzzīmēt sevi un savu portretu.

Koncertsēriju 12. aprīlī turpinās dziedātājs Daumants Kalniņš, 21. aprīlī mūziķis un komponists Juris Kaukulis, 23. aprīlī repa mūzikas pārstāve un dziedātāja Zelma Jēgere, 26. aprīlī dziedātājs, dziesmu autors un mūzikas grupas "Ewert and The Two Dragons" solists Everts Sundja (Ewert Sundja) no Igaunijas, kā arī 10. maijā pianists un instrumentālās grupas "Dagamba" dalībnieks Dainis Tenis. Koncertos būs klausāmas jaunas kompozīcijas, kas tapušas pandēmijas laikā, kā arī klausītāju iemīļota mūzika jaunās skaņās.

"Pēdējos divos gados, īpaši pēdējās divās nedēļās, tik daudz kas ir noticis, tik daudz kas ir pateikts un tomēr reizē tik daudz kas palicis nepateikts. Esam sapratuši, ko nozīmē būt kopā, cik svarīgi ir izrunāties un saprast vienam otru. Ir laiks mums satikties. Sākumā klusi un mierīgi. Klavierstāsti ir koncertu sērija pavisam nelielam skatītāju lokam. Klusināta, mierīga, emocionāla. Tā būs iespēja piekļūt viens otram pavisam tuvu, klausoties cilvēku stāstus, dziesmas un skaņdarbus un iepazīstot vienam otru no jauna," vēsta koncertsērijas rīkotāji no "Hanzas perona".

Biļetes uz Klavierstāstiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" tīklā.