'Hanzas peronā' pirmizrādīs Krista Auznieka laikmetīgo kameroperu 'Tagadne'

Tikai 14. un 15. augustā divas ekskluzīvas izrādes piedzīvos jaundarbs – laikmetīga kameropera "Tagadne (Time Present)", ko radījuši vizuālie mākslinieki Krista un Reinis Dzudzilo kopā ar komponistu Kristu Auznieku, portālu "Delfi" informē organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iestudējums "Tagadne (Time Present)" atklājas četrās ainās, mērojot ceļu no klusuma līdz operas dzimšanai. "Jaunā darba centrā ir doma par laiku un tā vienlaicīgumu," saka Dzudzilo. "Par laika izplešanos uz abām pusēm, ietiecoties vienlīdzdziļi nākotnē un pagātnē. Par visa vienotību un cilvēku kā mūžīgo ceļinieku, kurš meklē apskaidrību, ietverot gaidīšanu kā nozīmīgu ceļa sastāvdaļu."

Laikmetīgā kameropera radusies Krista Auznieka Lielo mūzikas balvu ieguvušās kompozīcijas "Uguns un Roze" ietekmē, iedvesmojoties no Tomasa Stērnsa Eliota dzejas darba "Četri kvarteti". Kompozīcija "Uguns un Roze" ir daļa no "Tagadne (Time Present)", taču jaunā iestudējuma kulminācija ir Auznieka jaundarbs "Ir Viens", kuru pirmatskaņo kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā kopā ar solistu, kontratenoru Jāni Šipkēvicu, kurš zināms arī kā grupas "Instrumenti" dalībnieks.

"Var tagadni apzināties, ar to runāt mīlestības valodā, tai pieskarties, kā pieskaras tematam, bet no Tagadnes nevar izbēgt," saka Krists Auznieks. "Es sēžu tai uz pleca un čukstu ausī par mūžību, kuru esmu tai devis…"

Dzudzilo pāra un Krista Auznieka kopdarbs top sadarbībā ar kustību mākslinieci Elīnu Gediņu un dejotājiem – Rūdolfu Gediņu un Ģirtu Bisenieku, kā arī gaismu mākslinieku Oskaru Pauliņu un video operatoru Tomu Zeļģi. Dzudzilo un Auznieks sadarbojušies arī agrāk, veidojot darbu "ZRwhdZ", ar kuru Latvija tika pārstāvēta Starptautiskajā Prāgas scenogrāfijas un teātra arhitektūras kvadriennālē 2019. gadā, kad kopdarbs kļuva par vienu no laureātiem.

Krists Auznieks ir viens no nozīmīgākajiem un pasaulē atzītākajiem latviešu jaunajiem komponistiem, kurš saņēmis daudzus starptautiskus apbalvojumus un jaundarbu pasūtījumus. Auznieka kvintets "Piano" laikrakstā "The New York Times" savulaik pasludināts par vienu no nedēļas labākajiem klasiskās mūzikas mirkļiem. Viņa mūzika atskaņota uz ievērojamām pasaules skatuvēm – Kenedija centrā Vašingtonā, Linkolna centrā Ņujorkā, Volta Disneja koncertzālē Losandželosā, Dānijas Karaliskajā teātrī Kopenhāgenā, Amsterdamas "Muziekgebouw", Pekinas Nacionālajā skatuves mākslu centrā u.c. 2018. gadā Auznieks, kā jaunākais komponists konkrētā apbalvojuma vēsturē, saņēma Lielo mūzikas balvu kategorijā "Gada jaundarbs", kas tika pasniegta par jau minēto kompozīciju "Uguns un Roze".

Šā gada "Purvīša balvas" finālisti Krista un Reinis Dzudzilo ir radošs tandēms, kas aktīvi darbojas vizuālajā mākslā, teātrī un operā. Par savu darbību abi saņēmuši gan starptautisku, gan lokālu atzinību. 2017. gada Starptautiskajam Jaunā teātra festivālam "Homo Novus" Dzudzilo izveidoja savu vizuālā un muzikālā teātra debijas izrādi "Patētiskā. Par redzamo valodu", bet 2020. gadā radīja koncertu-performanci "Viens" Ventspils koncertzālē "Latvija", saņemot vairākas atzinības, tajā skaitā nomināciju Lielajai mūzikas balvai par radošu, drosmīgu un inovatīvu māksliniecisko darbību.

Jauniestudējums "Tagadne (Time Present)" top laikmetīgu skatuves mākslas notikumu sērijas "Pārmija" ietvaros sadarbībā ar kultūrvietu "Hanzas Perons". "Tagadne" izrādes ir "Pārmijas" turpinājums. Sērija tika uzsākta pērnā gada pavasarī sadarbībā ar Starptautiskā Jaunā teātra festivāla "Homo Novus" izziņotajām izrādēm un rudenī ar teātra apvienības "Kvadrifrons" radīto skatuves darbu "Vecmāmiņu valsts".

Laikmetīgā opera "Tagadne (Time Present)" kultūrvietā "Hanzas Perons" būs baudāma tikai divas dienas – 14. un 15. augustā pulksten 19. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Pasākumus būs ļauts apmeklēt pret Covid-19 vakcinētiem vai šo slimību pēdējā pusgada laikā pārslimojušiem skatītājiem, kuri varēs uzrādīt izdrukātu vai viedierīcē saglabātu Covid-19 sertifikātu.