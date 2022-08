'Hanzas peronā' uzstāsies romantiskais norvēģu duets 'Kings of Convenience'

"Hanzas peronā" šī gada 22. oktobrī ar koncertu viesosies "indie folk" meistari, romantiskais norvēģu duets "Kings of Convenience", liecina informācija, ko sociālajos tīklos publicējusi lietuviešu koncertaģentūra "8 Days a Week".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2021. gadā, pēc 12 gadu pārtraukuma iznāca dueta jaunākais albums "Peace or Love" un šogad "Kings of Convenience" ir devušies turnejā, piestājot visās Baltijas galvaspilsētās. isus trīs koncertus organizē mūzikas aģentūra "8 Days A Week".

Kā vēsta koncerta rīkotāji, līdzīgi iepriekšējiem, arī jaunais, pēc skaita ceturtais albums, ir autobiogrāfisku un īpaši personisku dziesmu piesātināts.

Abi mūziķi jau iepriekš viesojušies Rīgā, daudziem faniem labi atmiņā palicis koncerts 2006. gada vasarā, kad " Kings of Convenience" uzstājās "Sapņu fabrikā" (šobrīd mākslas centrs "Zuzeum"), bet pēc koncerta baudīja izklaidi Vecrīgas bārā "I Love You".

"Maģiju nevar uzburt ar gudru aprēķinu vai domas spēku," saka Ērlends Eije nesen iznākušajā dokumentālajā filmā par grupu. "Tas precīzi raksturo visu "Kings of Convenience" paveikto. 22. oktobrī "Hanzas peronā" ļausimies "Kings of Convenience" burvības piedzīvojumam. Šis neapšaubāmi būs viens no maigākajiem, skaistākajiem un siltākajiem koncertiem Rīgā šoruden," papildina koncerta organizatori.

Biļetes uz "Kings Of Convenience" koncertu būs pieejamas sākot ar 8.augustu. Kā norāda rīkotāji, biļetes būs pieejamas ierobežotā skaitā, un to cena ar laiku pieaugs.