Harijs Stails pēc apšaudes Kopenhāgenā atcēlis koncertu

Popzvaigzne Harijs Stails pēc apšaudes Kopenhāgenā atcēlis 3. jūlijā ieplānoto koncertu.

Esmu satriekts par upuriem, viņu ģimenēm un visiem, kas cietuši, savā "Twitter" kontā paziņojis par Kopenhāgenas koncerta atcelšanu dziedātājs Harijs Stails (Harry Styles).

Mūziķis "Twitter" ierakstā paudis, ka viņa "sirds ir salauzta" pēc nāvējošās apšaudes iepirkšanās centrā Kopenhāgenā.

Jau ziņots, ka apšaudē dzīvību zaudējuši trīs cilvēki.

Iepirkšanās centrs atradās nepilnu divu kilometru attālumā no vietas, kur britu dziedātājam svētdienas vakarā, 3. jūlijā, bija jāspēlē faniem koncertā.

Taču pēc uzbrukuma svētdien vakarpusē bijusī "One Direction" zvaigzne atcēla plānoto koncertu.

Daudzi fani jau bija pulcējušies pie "Royal Arena", kad norises vieta tika evakuēta.

"Esmu satriekts par upuriem, viņu ģimenēm un visiem, kas cietuši," mākslinieks pauž savā "Twitter" kontā, paužot nožēlu, ka nevarēja būt kopā ar skatītājiem. Stails aicina pieskatīt vienam otru.

Kā ziņots, svētdien, 3. jūlijā, ap pulksten 17.30 (pulksten 18.30 pēc Latvijas laika) tirdzniecības centrā "Field's" uzbrucējs atklāja uguni uz apmeklētājiem, kuri panikā metās bēgt.

"Flield's" ir lielākais tirdzniecības centrs Dānijā. Tajā ir apmēram 140 veikalu un restorānu.

I’m heartbroken along with the people of Copenhagen. I adore this city. The people are so warm and full of love.

I’m sorry we couldn’t be together. Please look after each other. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) July 3, 2022