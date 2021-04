Ierakstā varēs noskatīties Latvijas Radio bigbenda un Krisa Noa koncertu

Sestdien, 24. aprīlī, pulksten 22 ar koncertu "ReTV" un retv.lv Latvijas Radio bigbends kopā ar vokālistu, komponistu un ģitāristu Krisu Noa (Chris Noah) sniegs otro koncertu koncertsērijā "Prožektoru gaismā". Kā informē organizatori no VSIA "Latvijas koncerti", ieraksts norisinājies Spīķeru koncertzālē un tā moderators ir dīdžejs, radio un televīzijas raidījumu vadītājs Toms Grēviņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī ir pavisam jauna programma, ko Latvijas Radio bigbends radījis kopā ar Latvijas jaunās paaudzes vienu no spilgtākajiem māksliniekiem – Krisu Noa. Bigbends jau ir īstenojis radošas sadarbības ar tādiem populārā žanra mūziķiem kā Ralfs Eilands un grupa "The Sound Poets", veidojot žanriski daudzpusīgas koncertprogrammas, kas uzrunā gan džeza, gan arī populārās mūzikas auditorijas, īpaši jauniešus. Kopā ar Krisu Noa tika veidota koncertprogramma ar viņa starptautisko atzinību ieguvušajām oriģināldziesmām, ko Latvjas Radio bigbendam aranžējuši saksofonists Kristaps Lubovs un Mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags.

Koncertā izskanēs tādas Krisa Noa dziesmas kā "Fall Through", "The Line", "Distance", kā arī interpretācijas tādu populāru mākslinieku kā "Bon Iver", "The Kooks", "Mumford and Sons" melodijām.

Koncerta pirmajā daļā Latvijas Radio bigbends arī izspēlēs Kārļa Vanaga oriģinālskaņdarbus no Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ieguvušās vinila plates "Identitātes/Identities".

Šī ir jau trešā Latvijas Radio bigbenda koncertsērijas "Prožektoru gaismā" sezona. Pandēmijas ieviesto ierobežojumu dēļ, tā norisinās bez skatītāju klātbūtnes. Koncerta ieraksts noticis Spīķeru koncertzālē. Vēl šogad "Prožektoru gaismā" ietvaros izskanēs koncerti kopā ar vokālistiem Kristīni Prauliņu un Daumantu Kalniņu. Norisināsies arī jau otrais Bigbenda kompozīciju konkurss Baltijas jaunajiem komponistiem, sadarbībā ar JVLMA. Koncertsērijas "Prožektoru gaismā" īstenošanu atbalsta VKKF.

Koncertu varēs skatīties ReTV un retv.lv 24.aprīlī pulksten 22, kā arī 25. aprīlī pulksten 12.30.