Ieraksts, kas iezvanīja 'The Beatles' beigas. 50 gadi kopš leģendārā meistardarba – 'The White Album'

Ieraksta sesiju laikā "The Beatles" dalībnieki arī kritizēja cits citu, Džons un Pols plēsās vienā laidā. Viss aizgāja tik tālu, ka abi strādāja atsevišķās studijas telpās, turklāt ieraksta sesijas organizēja, ignorējot viens otru. Tas konfliktu tikai pastiprināja – Lenons saskaitās, ka Makartnijs ierakstījis "Why Don't We Do It In the Road?" tikai divatā ar Ringo Stāru, bet Makartnijs dziļi apvainojas par Džona un Joko "Revolution 9" versiju. Vēl Lenons ierakstīja dziesmu "Julia", kas ir veltījums viņa mātei, un tā ir vienīgā "The Beatles" dziesma, kuras tapšanā nepiedalās neviens cits grupas dalībnieks.

"Nevar viņus vainot. Abi bija ļoti iemīlējušies – pirmo kaislību pirmie uzplūdi," vēlāk 1968. gada ierakstu ar Joko Ono klātbūtni atcerējās Pols Makartnijs. "Tomēr tas bija patiešām nepatīkami, kad viņa sēdēja uz viena no pastiprinātajiem. Gribējās teikt – mīļā, piedod, paej nost. Vai es drīkstu pagriezt skaļāk? Mēs visu laiku domājām, kā to palūgt, neizbojājot viņu abu attiecības."

Makartnijs to sauc par smagu laiku, kas vilcies līdz pat grupas pilnīgai izjukšanai 1970. gadā. Viņaprāt, iespējams, tagad tas rādās aizgrābjoši un romantiski, tomēr tolaik tā nemaz nav bijis.

Spriedzi palielināja arī citi līdzās eksistējoši konflikti. Pēc saķeršanās ar Makartniju par bungu spēli 1968. gada 22. augustā par aiziešanu no grupas paziņoja Ringo Stārs un uz divām nedēļām devās atpūtā uz Sardīniju. Pēc ceļojuma viņš ar svaigi sacerētu dziesmu "Octopus's Garden" gan atgriezās "Abbey Road" studijā, tomēr šis bija vēl viens grūdiens pretī "The Beatles" izjukšanai.

Labākie kopš Šūberta

Pēc iznākšanas "The White Album" saņēma labvēlīgas un pat cildinošas atsauksmes no lielākās daļas mūzikas kritiķu. Piemēram "The Observer" paziņoja, ka "Makartnijs un Lenons ir dižākie dziesmu autori kopš Šūberta". Tomēr bija arī apskatnieki, kuri uzskatīja, ka albumā iekļautās atsevišķās satīriskās un apolitiskās dziesmas ir liekas un nepiemērotas tobrīd politisko protestu uzlādētajam sabiedrības noskaņojumam, un padara albumu pārāk eklektisku.

Vēlāk grupas dalībnieki un producents Džordžs Mārtins atzina, ka, iespējams, vajadzējis veikt stingrāku atlasi un izdot vienu plati, nevis dubultalbumu. Tomēr esošo konfliktu liesmai pieliet vēl eļļu un diskutēt, kuru dziesmu neiekļaut albumā, jau būtu bijis par traku. Iespējams, tas būtu mūs atstājis vispār bez "Baltā albuma".

Tāpēc mūzikas vēsturē šis ir palicis kā daudzveidīgs un žanriski plašs "The Beatles" ieraksts, kurā atspoguļojas visu četru dalībnieku gan kopīgās, gan atšķirīgās muzikālās aizraušanās. Tas ir ieraksts, kas iezīmē jaunu attīstības ceļu, turklāt ne vienu vien, un paver durvis vēl drosmīgākam un daudzpusīgākam rokenrolam.

Ap "The White Album" tapšanu un ierakstu ir tik daudz radošuma, tik daudz šķelšanās, emociju un notikumu, ka tas joprojām mūzikas apskatniekiem ir līdz galam neatminēta mīkla, liekot to saukt par vienu no nozīmīgākajiem 20. gadsimta ierakstiem.

Dziesma, kas neiekļuva albumā

Runājot par 1968. gada vasaru un "The White Album" sarežģītajām ierakstu sesijām, nevar nepieminēt dziesmu, kas arī tikai ierakstīta šajā laikā, tomēr albuma divās platēs netika iekļauta. Stāsts ir par vienu no visu laiku populārākajiem "The Beatles" hitiem – "Hey, Jude!", kas kā singls ar "Revolution" b-pusē iznāca 1968. gada augusta beigās – apmēram trīs mēnešus pirms "The White Album.

Emocionālā dziesma "Billboard" topa virsotnē noturējās deviņas nedēļas un triumfēja vēl vismaz 12 valstu topos. Arī pēc 50 gadiem Pola Makartnija spontāni tapušais skaņdarbs nav zudis aizmirstībā.

Pirmā vieta "Billboard" topā bija tikai likumsakarīgs pakāpiens dziesmas slavas kāpienā, kas savu nemirstību apliecina arī jaunajā tūkstošgadē. Piemēram, 2010. gadā 16. novembrī, kad beidzot "The Beatles" katalogs bija pieejams oficiāli digitālai lejupielādei "iTunes", "Hey. Jude!" bija tās dienas visvairāk lejupielādētākā dziesma.

Tas, ka dziesma ir veltījums Džona Lenona un viņa pirmās sievas Sintijas dēlam Džulianam, ir plaši zināms fakts. Tās sākotnējais nosaukums bijis "Hey, Jules!", tomēr vēlāk, ierakstot, tā pārtapusi par "Hey, Jude!"

Vecāku šķiršanās laikā, 1968. gadā, Džulians bija vien piecus gadus vecs, turklāt Džons pēc attiecību uzsākšanas ar Joko Ono no ģimenes pilnībā norobežojās. Sintija Lenone, kura bija bijusi kopā ar "The Beatles" vēl pirms viņu slavas laika, nu bija zaudējusi ne tikai vīru un ģimeni, bet arī līdzšinējos draugus, kļūdama par sava veida persona non grata.

Makartnijs par šo situāciju jutās nepatīkami. Dziesma radās, braucot apciemot grupasbiedra bijušo sievu un dēlu. Viņš domājis par Džulianu, cik grūti būt piecus gadus vecam bērnam un pieņemt vecāku šķiršanos.

Vēl šā gada intervijā žurnālam "GQ" Pols Makartnijs atminas, kā viņš braucis uz Veibridžu, kur tobrīd bija apmetusies Sintija, un domājis, kā runāt ar mazo puiku un pateikt kaut ko uzmundrinošu. Tad arī atnākusi rindiņa, "Hey, Jules, don't make it bad / Take a sad song and make it better…"

Pats Džulians par veltījumu uzzinājis vien pusaudža gados, apmēram tai pašā laikā, kad atkal atjaunojies kontakts ar tēvu. Savukārt ar dziesmas autoru Polu Makartniju izrunāties par tās tapšanu viņam bijusi iespēja vien 1987. gadā, kad abi nejauši bijuši apmetušies vienā un tajā pašā viesnīcā Ņujorkā. Kā apgalvo Džulians Lenons, viņš Polam Makartnijam allaž ir juties tuvāks nekā savam tēvam.

"Hey, Jude!" singla platē iznāca 26. augustā Lielbritānijā, 30. augustā – ASV. Plates b-pusē bija dziesmas "Revolution" roka versija, ko Džons Lenons sākotnēji bija vēlējies kā galveno singlu. Viņš pats bija dziesmas autors un pauda attieksmi pret jau minēto protestu un varas-sabiedrības sadursmju gaisotni pasaulē.

Tomēr pret "Revolution" izdošanu kā singlu iebilda pārējie grupas dalībnieki. Makartnijs bija kategorisks – "The Beatles" dziesmas nav politiski saukļi! Savukārt Džons Lenons vēl pat 1980. gadā vienā no savām pēdējām intervijām apgalvoja, ka, lai arī "Hey, Jude!" ir laba dziesma, toreiz kā singla a-pusei vajadzējis tomēr būt "Revolution".

Singls "Hey, Jude!" bija "The Beatles" ierakstu izdevniecības "Apple Records" debija. Gandrīz vienlaicīgi iznāca arī Mērijas Hopkinas "Those Were the Days", Džekija Lomaksa "Sour Milk Sea" un "Black Dyke Mills Band" dziesma "Thingumybob". Visas četras plates rotāja "Granny Smith" šķirnes ābolu attēli un tās visas dāvanu iepakojumā ar noformējumu "Our First Four" tika nosūtītas gan Anglijas karalienei Elizabetei II, gan tā laika premjerministram Haroldam Vilsonam.

Jāpiebilst, ka, pateicoties dziesmas netipiskajam un radio formātam nedraudzīgajam garumam –7 minūtes un 11 sekundes –, tai ilgu laiku piederēja arī garāka radiosingla statuss. To vien 1993. gadā pārspēja Meat Loaf ar 7 minūtes un 52 sekundes garo "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".