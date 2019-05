Ierobežots skaitā pieejamas papildu biļetes uz Eda Šīrana koncertu Rīgā

Kopš pagājušās nedēļas nogales "Biļešu servisa" tīklā vairs nav pieejamas biļetes uz Eda Šīrana koncertu, kas 12. jūlijā notiks Rīgā, Lucavsalā. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, koncerta organizatoriem no "LTips Agency" izdevās vienoties ar mākslinieka menedžmentu par ierobežota skaita papildu biļešu nonākšanu pārdošanā.

No ceturtdienas, 16. maija, "Biļešu servisa" kasēs būs nopērkamas 1000 biļešu A zonā (vistuvāk skatuvei) un 3000 biļešu B zonā (mazliet tālāk no skatuvesAr teritorijas zonējumu var iepazīties šeit.

Jau ziņots, ka 10. Maijā klajā nāca Eda Šīrana un Džastina Bībera kopdarbs "I Don't Care".

Šī nav pirmā popmūziķa Bībera un dziesminieka Šīrana sadarbība. 2016. gadā par ASV gada hitu kļuva Bībera izpildītā "Love Yourself", kuras sacerēšanā piedalījās Šīrans. Tāpat Šīrans piedalījās Bībera un "Major Laser" kompozīcijas "Cold Water" tapšanā.

Eds Šīrans ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem populārās mūzikas pārstāvjiem, kura albumu un jo īpaši koncertu pārdošanas rādītāji pārspēj vienu rekordu pēc otra. "Perfect", "Shape of You", "Thinking Out Loud", "Photograph", "Happier", "The A Team", "Dive", "Castle on the Hill", "Don't", "Galway Girl" un citi viņa hiti kļuvuši par iemīļotiem jau miljoniem klausītāju. Dziesminieka aktuālā albuma "÷ /Divide" turnejas koncertus kopumā apmeklējuši jau vairāk nekā četri miljoni skatītāju. Tāpēc bez pārspīlējuma var apgalvot, ka patlaban Šīrans ir numur viens mākslinieks pasaules mūzikas industrijā.

Organizatori atgādina, ka 12. Jūlija Lucavsalas koncerts jau pielīdzināms festivālam. Pirms Eda Šīrana uzstāsies talantīgais britu dziesminieks Džeimss Bejs un zviedru popsensācija Zāra Larsone. Kā sola rīkotāji, iespējams, viņiem pievienosies vēl kāds mūziķis vai grupa, taču tas kļūs zināms, tuvojoties koncerta dienai.