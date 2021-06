Igaunijas dienvidos notiks ceļojošais kultūras festivāls 'Võnge'

Igaunijā, Tervas pagastā, Soglemegi, topošā Mulgi piedzīvojumu centra atrašanās vietā 2. un 3. jūlijā notiks ceļojošais kultūras festivāls "Võnge". Festivāla norises vieta atrodas vien 43 kilometrus no robežpilsētas Valgas, portālu "Delfi" informē organizatori.

Kā sola festivāla rīkotāji, "Võnge" apmeklētājus gaida divas idilliskas vasaras dienas, kas piepildītas ar garšām, mākslu, kultūru un, protams, neatkārtojamu kņadu un lielisku mūziku. Uz skatuves varēs redzēt un dzirdēt šobrīd aktuālus Igaunijas māksliniekus, piemēram, "Lexsoul Dancemachine", Rita Ray, Lenna, "Puuluup" un Erki Pärnoja, kā arī mūziķus citām valstīm – "L'Impératrice" un "S+C+A+R+R" no Francijas, "The Mauskovic Dance Band" no Holandes, "Coops" no Lielbritānijas, Jay-Jay Johanson no Zviedrijas un Jesse Markin no Somijas. Latviju festivālā "Võnge" pārstāvēs Elizabete Balčus, Reinis Jaunais un dīdžejs Toms Grēviņš.

"Lielākās daļas Eiropas festivālu organizētāju domas šodien jau ir nākamajā vasarā. Ir neizsakāmi liels prieks, ka, pateicoties mūsu formātam, vērienam un elastībai mēs varam būt viens no pirmajiem festivāliem, kas jau jūlija sākumā varēs savest kopā tik aizraujošus un patīkamus starptautiskos izpildītājus," komentē "Võnge" organizators Tarmo Siks.

Igaunijas vienīgais ceļojošais kultūras festivāls un "Kultuuri Tegu" (Darbs kultūrā) 2019. gada nominants "Võnge" vasaras festivāla formātā norisināsies septīto reizi. Jau tradicionāli tas apmeklētājus iepazīstinās arī ar jaunu norises vietu. Šogad tā ir topošā Mulgi piedzīvojuma centra atrašanās vieta, Soglemegi sēta Ala ciemā Tervas pagastā.

"Šī ir vieta, kurā nākamajā gadā parādīsies Mulgi mantojumu un mūsdienīgas inovācijas apvienojošs Mulgi piedzīvojumu centrs, kas kļūs par vienu no būtiskākajiem Dienvidigaunijas tūrisma veicinātājiem. Piedāvājums organizēt festivālu Tervas pagastā nāca no vietējās pagasta padomes, jo "Võnge" tiek uzskatīts par būtisku reģiona atpazīstamības un tūrisma veicinātāju, tā ir arī lieliska iespēja iepazīstināt sabiedrību ar topošo Mulgi piedzīvojumu centru," stāsta Tarmo Siks.

Kopumā "Võnge" festivālā divu dienu laikā uzstāsies vairāk nekā 30 mākslinieku uz divām lielām un vairākām mazākām pop-up skatuvēm.

Ceļošanas ierobežojumu un citu vīrusa izraisītu kavēkļu dēļ festivālā diemžēl nevarēs uzstāties iepriekš izsludinātie "Kakkmaddafakka", "Tora", "Hang Massive" un "Carnival Youth".

Festivāla biļetes ir nopērkamas vietnē Ticketer.ee.