"Warner Music Baltics" paspārnē klajā laista igauņu mākslinieka NOËP jaunākā dziesma "On My Way". Singls tapis kopā ar dziesmu autori un dziedātāju no Lielbritānijas – Chinchilla.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Turoties pie viena skanējumu var būt bremzējoši mākslinieka attīstībai, tāpēc labāk ir atrasties nemitīgā kustībā, ko arī varam nolasīt singla nosaukumā "On My Way". Sabiedrības uzlikto tabu un vispārpieņemto normu ierobežojumu dēļ, lai darītu tā kā vajag, dažkārt varam palaist garām lieliskas iespējas un brīžus, kas paliktu atmiņā mūža garumā," par jauno dziesmu saka igauņu mākslinieks.

Plašā pieredze ar reklāmu, video un filmu režiju mūziķim palīdz izstāstīt dziesmu stāstus ar video palīdzību. Tāpēc visu savu videoklipu autors ir pats NOËP, arī jaunākajam singlam "On My Way".

Kā liels video spēļu fans, jaunās dziesmas videoklipa iedvesmu mūziķis ir smēlies no virtuālās realitātes spēlēm: "Jūtu, ka mana pieredze kā filmu režisoram, ietekmē manu dziesmu rakstīšanas pieeju. Stāsta izstāstīšanai ir specifiska struktūra, kam iedvesma rodas no filmas scenārija vizuālās estētikas." Dziesmas videoklips būs skatāms no 30. oktobra.

Kā raksta izdevēji, NOËP mūzikas skanējums apvieno elektro-pop enerģiju ar personīgas pieejas dziesmu komponēšanu, kas viņu padarījis iecienītu dzimtajā Igaunijā. Pagājušajā gadā NOËP ieguva Igaunijas Mūzikas balvu kategorijā Gada labākais pop albums par debijas EP "Heads In The Clouds", kurā ir iekļauts arīdzan pagājušā gada visvairāk atskaņotais singls "New Heights".

NOËP ir pazīstams arī kā dabas aizsardzības aktīvists, viņa viens no kvēlākajiem sapņiem ir izveidot dabas rezervātu. Fokusēšanās uz lielākiem mērķiem, ļāvusi mūziķim tikt pāri depresijas brīžiem savā dzīvē.