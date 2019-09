'ILY Records' jubilejas koncertu sēriju aizsāks 'Židrūns' un 'shishi'

Sestdien, 14. septembrī, K.K. fon Stricka villā notiks pirmais mūzikas izdevniecības "I Love You Records" 10 gadu jubilejas koncertu sērijas pasākums, kurā uzstāsies grupa "Židrūns" un trio no Lietuvas "shishi", portālu "Delfi" informē "ILY Records" pārstāve Dace Volfa.

Grupa "Židrūns" sešpadsmit gadu pastāvēšanas laikā pelnīti ieguvusi stabilu vietu Latvijas neatkarīgās mūzikas cienītāju aprindās – vispirms ar saviem ekspresīvajiem koncertiem, pēc tam ar studijas ierakstiem. Līdz šim grupa izdevusi trīs albumus, pēdējo no tiem "Židrūns un tas, ko nevar nest" – apgādā "I Love You Records". Grupas mūzikas plašās robežas sniedzas no indīroka līdz pankam, no progresīvā roka līdz garāžrokam. Tomēr galvenā "Židrūna" kvalitāte ir tiešā un godīgā attieksme pret sevi un klausītājiem.

"shishi" ir meiteņu ansamblis no Viļņas. Tā mūzikā apvienojas rap/trash/surf/soul stilistika, sapludinot bērnišķīgu prieku ar sievišķīgu enerģiju. Visas grupas dalībnieces jau iepriekš darbojušās dažādās Lietuvas alternatīvajās grupās, līdz apvienojās trio un tā nosaukumam izvēlējās ķīniešu vārdu, kas apzīmē sargājošu lauvu vai suni, kam piemīt spēja atvairīt ļaunos garus. Grupas debijas albums "NA x 80" nāca klajā pirms gada un tam sekoja Lietuvas mūzikas balvu M.A.M.A. nominācija kategorijā "Labākā alternatīvā grupa".

Ieeja koncertā K.K. fon Stricka villā 14. septembrī no pulksten 19.00. Pēc koncerta vakars turpināsies ar mūzikas žurnālista un ilggadējā "I Love You Records" drauga Ulda Rudaka dj setu.

Nākamie "I Love You Records" jubilejas koncerti:

19. septembris: Alise Joste + "Nesen", K.K. fon Stricka villā

28. septembris: "Super Besse" (BY) + "Human Tetris" (RU), klubā "One One"

18. oktobris: "Laika suns" + "Kabloonak" (LT), K.K. fon Stricka villā.