'ILY Records' jubilejas koncertu sēriju turpina 'Super Besse' un 'Human Tetris'

Mūzikas apgāds "I Love You Records" turpina 10 gadu jubilejas koncertu sēriju ar Latvijā jau labi pazīstamās baltkrievu grupas "Super Besse" uzstāšanos kopā ar īpašajiem viesiem "Human Tetris" no Krievijas, portālu "Delfi" informē izdevniecības pārstāve Dace Volfa.

Kad grupa no Minskas "Super Besse" 2014. gadā debitēja vairākās starptautiskās mūzikas skatēs, viņu virzienā lūkojās ne viena vien izdevniecība, tomēr mūziķi izvēlējās Latvijas apgādu "I Love You Records". Līdz šim, izpelnoties kritikas un klausītāju atzinību, klajā nākuši divi "Super Besse" albumi – "63610*" un "La Nuit*". Pašlaik mūziķi ieskaņo trešo studijas albumu, bet tas nekavēs viņus ierasties Rīgā un nosvinēt "I Love You Records" jubileju. Post punk/coldwave grupa "Super Besse" bieži tiek salīdzināta ar žanra spilgtākajiem pārstāvjiem, tostarp "Joy Division", taču tai nenoliedzami piemīt arī īpaša enerģija un savdabība. Tāpēc "Super Besse" vienmēr ir gaidīta festivālos un klubu koncertos ne vien Eiropā, bet pat Ķīnā un Taivānā. Grupas mūziku pamanījusi arī kinoindustrija, iekļaujot dziesmu "Holod" režisora Entonija Maras filmā "Hotel Mumbai", kas uz lielajiem ekrāniem iznāca šogad.

2018. gadā "Super Besse" devās Eiropas turnejā kopā ar Krievijas grupu "Human Tetris", kas šajā koncertā dalīs skatuvi ar saviem baltkrievu draugiem. "Human Tetris" radās 2008. gadā Maskavā, tās dalībniekiem smeļoties iedvesmu no daudzām postpanka grupām, nepiemirstot arī jauno vilni un mūsdienu indie un popmūziku. Lai vēl plašāk atainotu grupas ietekmju spektru, jāpiebilst, ka tās nosaukums ņemts no populāra japāņu televīzijas šova. "Human Tetris" koncertturneju gaitas neaprobežojas tikai ar Eiropu, ar lieliem panākumiem grupa uzstājusies arī Dienvidamerikā.

Nākamais "I Love You Records" jubilejas koncerts notiks 18. oktobrī, kad K.K. fon Stricka villā uzstāsies "Laika suns" un "Kabloonak" (LT).