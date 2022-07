Inese Galante festivāla ietvaros aicina uz koncertu 'Viva Mīlestība!'

20. augustā pulksten 18.00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē festivāla THE BEST OF "Summertime — aicina Inese Galante" ietvaros notiks īpašs koncerts "Viva Mīlestība!". Pasākumā piedalīsies pati festivāla mūza Inese Galante un viņas draugi – populāri Latvijas izpildītāji un mūziķi, kā arī konkursa "Ineses Galantes talanti" uzvarētāji. Operas dīva uzstāsies kopā ar vienu no vispieprasītākajiem Latvijas pianistiem, prestižu pasaules konkursu uzvarētāju Andreju Osokinu un izcilo kontrtenoru Sergeju Jēgeru.

Mūzikas cienītājiem skanēs izmeklēti skaņdarbi no Ineses Galantes repertuāra — emocionālas operu ārijas un mīlas dueti. Koncerts "Viva Mīlestība!" — tā ir unikāla iespēja dzirdēt īstus operu šedevrus klavieru pavadījumā. Zālē, kuras unikālā akustika liek operas vokālam skanēt neparasti tuvu un personiski, taču vienlaikus arī majestātiski, klausītāji varēs pilnībā izbaudīt gan iecienīto mākslinieku virtuozos priekšnesumus, gan arī jaunus muzikālos atklājumus.

Vakara programmā ir arī konkursa "Ineses Galantes talanti" uzvarētāju un laureātu uzstāšanās. Klausītājus priecēs baritons Daniils Kuzmins, kas ir vienīgais prestiža muzikālā konkursa "Placido Domingo - Operalia" finālā iekļuvušais Baltijas valstu pārstāvis, spožais LNO solists, tenors Artjoms Safronovs, saksofonists Ignatijs Triškins, kā arī citi talantīgi jaunie mūziķi un izpildītāji.

Festivāls "Summertime — aicina Inese Galante" vienmēr tiecas paplašināt mūzikas apvāršņus un mākslas paspārnē apvieno neparastus radošos prātus. Šogad festivāla organizatori sadarbojas ar lieliskām Latvijas māksliniecēm – Kristīni Luīzi Avotiņu un Elitu Patmalnieci. Tā festivāla atklāšanas dienā, 18. augustā, Igudesman & Joo uzstāšanās laikā par šova daļu kļūs Kristīnes Luīzes Avotiņas gleznas-instalācijas, kas pārsteidz ar neparastiem ornamentiem un figurālu glezniecību. Bet nākamajā dienā, 19. augustā, "Shantel & the Bucovina Club Orkestar" koncerta laikā uz skatuves būs redzamas ekscentriskas un košas krāsas, kas ir Elitas Patmalnieces vizītkarte.

Biļetes uz pasākumu pieejamas internetā.