Inga Kalna atskaņos pasaulslaveno Hendeļa oratoriju 'Mesija'

Ziemassvētku festivāla atklāšanas koncertā, 13. decembrī, Dzintaru koncertzālē un 14. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" krāšņi izskanēs majestātiskā Georga Frīdriha Hendeļa (Georg Friedrich Händel) oratorija "Mesija". Pasaules opernamos pazīstamais latviešu soprāns Inga Kalna kopā ar "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio kori un izcilu solistu ansambli no Nīderlandes, Lielbritānijas un Vācijas atskaņos pasaulslaveno Ziemassvētku skaņdarbu, kura "Aleluja" pazīstama ikvienam mūzikas cienītājam. Pie diriģenta pults – pasaulslavenais baroka mūzikas meistars Frīders Berniuss (Frieder Bernius), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Hendeļa oratorija "Mesija" ir viens no populārākajiem un vienlaikus vismajestātiskākajiem skaņdarbiem Rietumu mūzikas vēsturē. Vokāli simfoniskajā repertuārā Hendeļa oratorijas izceļas kā varena kalnu grēda, no kurām "Mesija" ir tās augstākā virsotne. Operdziedātāja Inga Kalna pasaules opernamos un koncertzālēs ir izdziedājusi visas šīs "virsotnes", pat visretāk atskaņotās oratorijas, un trūka vienīgi "Mesijas". Taču līdz ar koncertiem "Dzintaru koncertzālē" un "Lielajā dzintarā" šis sapnis būs piepildīts. Inga Kalna uzsver: ""Mesija" ir komponista vispopulārākais skaņdarbs. To atskaņo visā pasaulē, un kori "Aleluja" zina ikviens. Hendeļa garīgajai mūzikai piemīt prieks, sajūsma, ārkārtīgs miers un visu aptveroša gaisma – tieši tas, kas šajā tumšajā pirmssvētku laikā mūs priecē visvairāk."

Šā skaņdarba atskaņojumā Liepājā un Jūrmalā piedalīsies izcils solistu sastāvs – fenomenālā un greznā soprāna īpašniece, Eiropā atzīta un pieprasīta baroka laikmeta mūzikas izpildītāja Inga Kalna. Savukārt kontratenora partiju dziedās Mārtens Engeltjess (Maarten Engeltjes), spožs senās un laikmetīgās mūzikas dziedātājs, kurš sadarbojies ar tādiem pasaules slaveniem diriģentiem kā Tons Kopmans (Ton Koopman), Vladimirs Jurovskis (Vladimir Jurowski), Pēters Deikstra (Peter Dijkstra), Daniels Reiss (Daniel Reuss) un uzstājies prestižās koncertzālēs kā Amsterdamas Concertgebouw, Cīrihes Tonhalle un citās.

Klausītājiem būs iespēja dzirdēt arī vienu no savas paaudzes izcilākajiem Johana Sebastiāna Baha (Johann Sebastian Bach) mūzikas dziedātājiem – angļu tenoru Tomasu Hobsu (Thomas Hobbs), kurš regulāri sadarbojies ar tādiem mūzikas spīdekļiem kā Filips Herevēge (Philippe Herreweghe) un "Collegium Vocale Gent", "Camerata Salzburg", "The Tallis Schollars", dziedājis Anglijas Nacionālajā operā, Zalcburgas festivālā un citur.

Basa partiju dziedās Latvijas Nacionālās operas solists Rihards Millers, kurš sevi pierādījis kā inteliģentu dziedātāju, lieliski izpildot solistu lomas dažādos vokāli instrumentālajos skaņdarbos.

Pie diriģenta pults stāsies Frīders Berniuss, viens no ievērojamākajiem senās mūzikas pārzinātājiem un interpretiem Eiropā. 1968. F. Berniuss dibināja Štutgartes kamerkori un Štutgartes baroka orķestri, kuru mākslinieciskais vadītājs viņš ir joprojām. F. Berniuss ir saņēmis tādas prestižas klasiskās mūzikas balvas kā "Edison Award", "Diapason d'Or", Leipcigas Baha medaļu un citas.

Koncertā piedalīsies arī "Sinfonietta Riga" un Latvijas Radio koris.

Hendeļa "Mesija" ir viena no mūzikas augstākajām virsotnēm. Ar milzu panākumiem oratorija tika pirmatskaņota Dublinā 1742. gada 13. aprīlī. Kopš tā laika skaņdarbu ik gadus atskaņo Ziemassvētkos visā pasaulē. Liepājas un Jūrmalas koncertzālēs šo slaveno skaņdarbu atskaņos pirmo reizi.

Jau piekto gadu no 13. decembra līdz 7. janvārim atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē norisināsies Ziemassvētku festivāls. Vienpadsmit muzikāli daudzveidīgos koncertos varēs klausīties Rīgas Doma zēnu kori, operdziedātāju Ingu Kalnu un Elīnu Šimku, Ziemassvētku "Brīnumskapi", komponistu Raimondu Tigulu, dziedātāju Zigfrīdu Muktupāvelu, Latvijas Radio kori, senās mūzikas ansambli "Hortus Musicus", kamerorķestri "Sinfonietta Riga", jaunajiem vijoļspēles talantiem Kristīni Balanas un Daniilu Bulajevu, Latvijas Radio bigbendu, vokālo grupu "Framest", Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un daudziem citiem māksliniekiem.