Šā gada 6. novembrī kinoteātrī "Splendid Palace" īpašā seansā varēs noskatīties koncertfilmu "Idiot Prayer - Nick Cave Alone at Alexandra Palace", portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisora Robija Raiena (Robbie Ryan) koncertfilma uzņemta šā gada jūnijā. Nika Keiva uzstāšanās sākotnēji bija iecerēta kā tiešsaistes koncerts. Mūziķis un tekstu autors pie klavierēm vienatnē dzied savas populārās dziesmas jaunos aranžējumos. Programmā iekļautas dziesmas gan no "The Bad Seeds" un "Grinderman" repertuāra, gan no jaunākā "Nick Cave & the Bad Seeds" albuma "Ghosteen".

Koncertfilma ierakstīta laikā, kad Apvienotā Karaliste lēnām atguvās no vispārējās izolācijas. Tā tika iecerēta kā reakcija uz ieslodzījuma un izolācijas mēnešiem, sava veida suvenīrs par savdabīgu un nedrošu laiku mūsu vēsturē.

Koncerts notika Aleksandras pils Rietumu zālē. To filmēja godalgotais operators Robijs Raiens ("The Favourite", "Marriage Story", "American Honey"), rediģēja Niks Emersons ("Lady Macbeth", "Emma", "Greta"), bet pie skaņu pults strādāja Doms Monks.

Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas "Splendid Palace" mājaslapā.

Kinoteātra pārstāvji atgādina, ka ilgi gaidīts mūzikas notikums "Splendid Palace" plānots arī nākamā gada februārī – operas "Aīda" tiešraide no Bastīlijas operas ar izcilās Elīnas Garančas piedalīšanos. Biļetes nopērkamas iepriekšpārdošanā kinoteātra mājaslapā.