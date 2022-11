'Īpaši ambiciozs un lielākais Baltijā'. Britu medijs 'The Wire' slavē festivālu 'Skaņu mežs'

Britu medijs "The Wire Magazine", kas tiek uskatīts par vadošo izdevumu eksperimentālās mūzikas sfērā publicējis īpaši atzinīgu recenziju par septembrī Rīgā aizvadīto festivālu "Skaņu mežs". Izcelta ir programmas un skaņas kvalitāte pasākumā, kā arī kopējā noskaņa.

Raksta autore ir ievērojamā mūzikas kritiķe Gēta Daijala (Geeta Dayal), kas ir autore Braiena Īno (Brian Eno) monogrāfijai "Another Green World", un regulāri raksta "The New York Times", "Rolling Stone" un "The Guardian".

Žurnāliste iezīmē "Skaņu mežu" kā "lielāko avangarda un eksperimentālās mūzikas festivālu Baltijā", piebilstot, ka festivāls bijis "īpaši ambiciozs jau kopš tā pirmsākumiem". "Ap savu divdesmito gadu tas jau ir kļuvis par institūciju, kas piesaista koncertu apmeklētājus no visas pasaules," Daijala raksta recenzijā.

Izcelta ir skaņas kvalitāte pasākumā: "Vēl kāds patīkams pārsteigums bija augsvērtīgā akustiskā pieredze. [..] Rūpīgais apskaņojums pastiprina priekšnesumu iespaidīgumu. Daijala dāsni izsakās arī par koncertelpu Hanzas Perons, bilstot, ka tai piemīt īpaša atmosfēra.

Kā spilgtākos priekšnesumus festivāla programmā žurnāliste min dzidātājas Amirtas Kidambi (Amirtha Kidambi) un bundzinieka Meta Evansa (Matt Evans) duetu, elektro-akustiskās mūzikas komponista Bernāra Parmedžiāni (Bernard Parmegiani) darbus studijas GRM vadītāja Fransuā Bonē (Francois Bonnet) atskaņojumā, brīvās improvizācijas kvarteta "Ahmed" uzstāšanos, kā arī latviešu power electronics dueta "Zahnrad" priekšnesumu.

"Skaņu mežs ir kā terapija, kā zāles pret pasaules rūgtumu," raksta Daijala. "Jācer, ka ir arī citi tik piedzīvojumu kāri un augstsirdīgi festivāli, un ka "Skaņu mežs" turpinās īstenot savu redzējumu," viņa noslēdz recenziju.

Pilnu rakstu iespējams lasīt aktuālajā žurnāla "The Wire" numurā.

Kā vēsta organizatori, "Skaņu meža" 20. jubilejas svinības bija trešais visu laiku apmeklētākais festivāla izlaidums, kas liecina, ka pasākums pārvarējis pandēmijas laikā iestājušos apmeklējuma kritumu.

"Skaņu mežs" ir eksperimentālās un avangarda mūzikas festivāls, kas Rīgā notiek ik rudeni kopš 2003. gada. Festivāls tiek organizēts, lai atainotu pašas jaunākās norises mūzikas pasaulē un lai provocētu interesantus muzikālus notikumus Rīgā