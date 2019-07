Šā gada "Jūrmalas festivālu" ieskandinās nebijis notikums – 22. jūlija rītā, pulksten 4.00, Dzintaru pludmalē ar ērģeļmūzikas skaņām tiks sagaidīts saullēkts. Īpašo koncertu jūras krastā sniegs pasaulslavenā latviešu ērģelniece, Hamburgas Elbas filharmonijas goda māksliniece Iveta Apkalna, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Koncerts sāksies tumsā pirms saullēkta, savu kulmināciju sasniedzot saulei lecot ap pulksten 5.05. Tā būs iespēja izbaudīt unikālu akustiku, kurā majestātiskās ērģeļmūzikas skaņas saplūdīs ar vēja, jūras un koku šalkoņu. Jaunās dienas sākumā pašā jūras krastā skanēs Johana Sebastiana Baha, Filipa Glāsa, Ferenca Lista, Aivara Kalēja, Imanta Zemzara un Jāzepa Vītola skaņdarbi.

Koncertu būs iespējams klausīties gan pludmalē, gan arī uz ūdens, ierodoties ar savu laivu. Darbosies arī tuvumā esošās kafejnīcas. Ieeja bez maksas.

Klausītāju ērtībai AS "Pasažieru vilciens" ir norīkojusi papildu vilcienu pulksten 3.02 no Rīgas uz Dzintariem.

Iveta Apkalna ir viena no Eiropas aktīvākajām un pieprasītākajām solo ērģelniecēm. Iveta ir arī Elbas filharmonijas titulētā jeb Goda ērģelniece (Titularorganistin).

"Viņai raksturīgais dzirkstošais dzīvesprieks un vienlaikus ļoti nopietnā attieksme pret darbu, rūpīgā attieksme pret detaļām un vienlaikus spēja uzburt vērienīgas interpretācijas ļauj karaliski pārvaldīt instrumentu, ko mēdz dēvēt par mūzikas instrumentu radības kroni," raksta koncerta rīkotāji.

Par savu misiju Iveta uzskata ērģeļmūzikas ieskandināšanu ārpus baznīcu mūriem, propagandējot to kā lielisku koncertmūziku bez sakrālās funkcijas. Iveta Apkalna studējusi klavieru un ērģeļspēli Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, pēc tam Londonas "Guildhall" Mūzikas un drāmas skolā un Štutgartes Mūzikas un tēlotājmākslas akadēmijā. Iveta Apkalna sniedz koncertus Berlīnes, Budapeštas, Hamburgas, Ķelnes, Leipcigas, Lucernas, Luksemburgas, Maskavas, Sanfrancisko, Vīnes u. c. pilsētu slavenākajos koncertnamos. Iveta muzicējusi ar Klaudio Abado, Marisu Jansonu, Mareku Janovski, Romānu Kaufmani, Simonu Jangu, Berlīnes filharmoniķiem, Berlīnes Radio simfonisko orķestri, WDR simfonisko orķestri, Bavārijas Radio simfonisko orķestri, Hamburgas filharmoniķiem, "Kremerata Baltica" u. c. Viesojusies festivālos Lokenhauzā, Švecingenē, Halles Hendeļa festivālā u. c. 2013. gada vasarā Iveta bija rezidējošā ērģelniece Šlēzvigas-Holšteinas festivālā. Mūziķe saņēmusi Latvijas Lielo mūzikas balvu 2003. 2005. gadā viņai pasniegta "ECHO Klassik" kategorijā "Labākā atskaņotājmāksliniece" (Iveta ir pirmā godalgotā ērģelniece šīs balvas pasniegšanas vēsturē), savukārt 2008. gadā Iveta saņem savu otro ECHO balvu kategorijā "Klassik ohne Grenzen".

"Jūrmalas festivāls" notiek jau piekto gadu. Festivāla goda mākslinieks ir pazīstamais tenors Aleksandrs Antoņenko. Šogad festivāla koncertos uzstāsies Intars Busulis, Vestards Šimkus, Kristīne Balanas, Andžela Goba, Alise Zinovjeva, pianisti Osokini, Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskais orķestris un diriģents Ainārs Rubiķis, kā arī citi mākslinieki.