Izcili koncerti un operas izrādes bez maksas un neizejot no mājām

Laikā, kad visā pasaulē iedzīvotājiem tiek rekomendēts palikt mājās un ievērot sociālo distancēšanos koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ, pasaulē slavenākie opernami un orķestri brīvpieejā piedāvā baudīt savus labākos iestudējumus un koncertus, neizejot no mājām un par velti.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Ņujorkas Metropolitēna opera piedāvā izrāžu ierakstus

Jau sākot no 16. marta Ņujorkas Metropolitēna opera savā mājaslapā piedāvās savu slavenāko izrāžu ierakstus, kas bijuši nofilmēti demonstrēšanai kinoteātros ciklā "Live in HD". Izrāžu ieraksti tiks publicēti katru vakaru pulksten 19.30 pēc vietējā laika. (pulksten 1.30 pēc Latvijas laika) un būs pieejami bez maksas 20 stundas pēc to publicēšanas.

Kā pirmo varēs noskatīties Žorža Bizē operas "Karmena" iestudējumu ar pasaulslaveno latviešu soprānu Elīnu Garanču titullomā un Roberto Alanju Hosē lomā. Iestudējuma ieraksts veikts 2010. gadā.

Tāpat operas interesentiem būs iespēja noskatīties Džuzepes Verdi operas "Trubadūrs" 2015. gada ierakstu un Gaetano Doniceti "Lucia di Lammermoor" 2009. gada ierakstu – abi ar Annu Ņetrebko galvenajā lomā, Pētera Čaikovska operas "Jevgēņijs Oņegins" 2007. gada ierakstu ar Renē Flemingu Tatjanas lomā, un daudzus citus iestudējumus.

Precīzs saraksts atrodams Metropilitēna operas mājaslapā.

Vīnes valsts operas izrādes neizejot no mājas

Savu izrāžu ierakstus bez maksas, mudinot iedzīvotājus palikt mājās, piedāvā Vīnes valsts opera.

Līdzīgi kā daudzas kultūras iestādes pasaulē, arī Vīnes opera ir slēgta apmeklētājiem, tāpēc tā atver savus arhīvus, piedāvājot operas un baleta cienītājiem visā pasaulē baudīt augstākā raudzes izrādes www.staatsoperlive.com. Iestudējumi būs pieejami 24 stundas no publicēšanas brīža.

Šā gada 15. martā jau tika nopublicēts Riharda Vāgnera operas "Reinas zelts" 2016. gada ieraksts, bet 16. marta vakarā, 19.00 (20.00 pēc Latvijas laika) būs pieejams operas "Falstafs" 2019. gada ieraksts. Turpinājumā skatītāji varēs baudīt gan Vāgnera "Valkīras", gan Džakomo Pučini "Toskas", gan Šarla Guno "Romeo un Džuljetas", gan citus operas iestudējumus un baleta izrāde. Ar dažiem izņēmumiem programma atbilst tai, kāda tā bija plānota iepriekš "dzīvajā". Precīzs izrāžu saraksts atrodams Vīnes operas mājaslapā.

Izcilas Bavarijas valsts operas izrādes tiešsaistē

Savas izcilākās izrādes internetā piedāvā ar Bavārijas valsts opera. Kā pirmā jau nopublicēta Aleksandra Serova operas "Judīte" izrāde no 2020. gada 7. februāra ar Nīnu Stemmi un Džonu Lundgrēnu galvenajās lomās.Iestudējuma ieraksts Bavārijas valsts operas majaslapā būs pieejams līdz 2020. gada 26. martam.

Vēl šobrīd pieejams ir Džuzepes Verdi operas "Trubadūrs" 2013. gada ieraksts. Tas būs skatāms līdz šā gada 28. martam.

Berlīnes filharmoniķi atver koncertarhīvu

Arī slavenie Berlīnes filharmoniķi ir uzsākuši dīkstāvi, tomēr klausītājiem tiešsaistē bez maksas šobrīd ir pieejams filharmonijas koncertarhīvs.

Berlīnes filharmonijas arhīvā jeb digitālajā koncertzālē ir atrodami 600 orķestra koncertieraksti, tai skaitā arī tādi, kas tapuši kopā ar izcilajiem latviešu diriģentiem Marisu Jansonu un Andri Nelsonu. Turpat iespējams tiešsaistē noskatīties dokumentālās filmas par pasaulslavenā orķestra vēsturi, tā diriģentiem un personībām.

Lai piekļūtu digitālajai koncertzālei, nepieciešams reģistrēties šeit un izmantot kodu BERLINPHIL. Berlīnes filharmoniķu digitālā koncertzāle bez maksas būs pieejama līdz 31. martam.