Izdevniecība atsacījusies no Merilina Mensona pēc apsūdzībām par seksuālo vardarbību

Mūzikas ierakstu izdevniecība "Loma Vista Recordings" pātraukusi sadarbību ar rokeri Merilinu Mensonu, pēc tam, kad aktrise Evana Reičela Vuda publiski apsūdzēja viņu seksuālā vardarbībā.

Izdevniecība pārtraukusi reklamēt mūziķa jaunāko albumu "We are Chaos", kas iznāca 2020. gadā. Mensons sadarbību ar "Loma Vista" sāka 2015. gadā, izdodot albumu "The Pale Emperor".

Šobrīd zināms, ka atsaukta arī Mensona dalība seriālos "American Gods" un "Creepshow".

Aktrise un bijusī Mensona līgava ar savu paziņojumu nāca klajā šīs nedēļas sākumā – 1. februārī. Viņa savā "Instagram" profilā rakstīja: "Varmākas vārds ir Braiens Vorners, pasaulei zināms kā Merilins Mensons. Viņš to sāka, ka es biju pusaudze un bija šausminoši vardarbīgs pret mani vairākus gadus. Man tika skalotas smadzenes un ar mani tika manipulēts, lai es būtu padevīga," savā paziņojumā rakstīja aktrise.

"Pietiek dzīvot bailēs no atriebības, apmelošanas vai šantāžas. Esmu šeit, lai atklātu šo bīstamo vīrieti un pievērstu industrijas uzmanību, pirms viņš ir sagrāvis citas dzīves. Ar mani kopā ir daudzi upuri, kas vairāk neklusēs," raksta aktrise.

Vudai sekojušas vēl četras sievietes, kuras arī atklājušas, ka cietušas no Mensona vardarbības.

Evana Reičela Vuda ar Merilinu Mensonu sāka satikties 2007. gadā. Tobrīd viņai bija 19 gadu, bet mūziķim – 37. 2010. gadā abi paziņoja par saderināšanos, tomēr septiņu mēnešus vēlāk tā tika atcelta.

Ar publisku paziņojumu savos sociālo tīklu kontos ir atbildējis arī Mensons:

"Skaidrs, ka mana māksla un dzīve jau sen it bijis kontroversijas magnēts, taču šīs apsūdzības ir briesmīgi sagrozīta realitāte. Manas intīmās attiecības allaž bijušas balstītas vienprātībā ar līdzīgi domājošiem partneriem. Neskatoties uz to, kā un kāpēc tagad viņi izvēlas sagrozīt pagātni," raksta mūziķis.

Merilins Mensons, īstajā vārdā Braiens Hjū Vorners, jau kopš 90. gadu sākuma ir pazīstams ar savu kontroversiālo skatuves tēlu un izaicinošajām publiskajām izdarībām. Viņa skatuves vārdā apvienoti sekssimbols Merilina Monro un viens no nežēlīgākajiem sērijveida slepkavām Čārlijs Mensons. Tāds pats nosaukums "Marylin Manson" – dots viņa grupai, kas tika dibināta 1989. gadā. Kopš 1994. gada Mensons kopā ar savu grupu izdevuši 11 albumus. Viņa mūzikai tiek piedēvēta slikta ietekme uz pusaudžiem un tā tiek saistīta ar vairākām apšaudēm ASV skolās. Tas gan nav traucējis Mensonu nominēt dažādiem apbalvojumiem. Viņš četras reizes ticis nominēts "Grammy" balvai – par saviem skatuves šoviem, MTV balvai un citām. Merilins Mensons vairākkārt uzstājies Baltijas valstīs, 2009. gadā viņš uzstājās Rīgā.