Nacionālā ierakstu kompānija "Skani" 8. maijā visā pasaulē laiž klajā pirmo latviešu komponista Rihardas Dubras simfonisko albumu, ko ieskaņojis Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā, portālu "Delfi" informēja izdevēji.

Albumā ieskaņota komponista Riharda Dubras Otrā simfonija, un "Mystery of His Birth".

"Lai radītu īstu un patiesu mākslu, cilvēkam kaut kas ir jāziedo – gan savs laiks, gan laiks, kas domāts saskarsmei ar līdzcilvēkiem, gan daļa potenciālu dzīves iespēju, gan daļa spēka, jūtas un arī daļa veselības, jo nekas nerodas no nekā, jo, no radīšanas neziedojot, rodas tikai destrukcija. Lielākajā daļā savu darbu esmu katrreiz kaut no tā visa atstājis. Tādēļ ar katru jaunu darbu rakstīt paliek it kā grūtāk, darbs notiek lēnāk un lēnāk. Vajadzētu būt mazliet skumji, bet ir prieks, jo zinu, ka to, ko mūzikā esmu atstājis es, varēs saņemt un lietot tie, kas to klausīsies, tā būs iespēja daudziem, ja var tā sacīt, uzlādēties, " stāsta komponists Rihards Dubra.

Komponists arī atzīmē, ka gan Otrā simfonija, gan "Mystery of His Birth" ir skaņdarbi, kuros viņš ir atstājis ļoti daudz. "Priecāšos, ja kāds spēs ar šīs mūzikas palīdzību pārdzīvot un iegūt sirdsmieru, saprast kaut ko no nesaprotamā, atklāt, ka ir jauki apzināties, ka viss nekad nav viss, ka vienmēr ir kaut kas vēl, " saka autors.

Vaicāts, kādu mūziku viņš pats labprāt klausās šajā vīrusa raisītajā klusuma periodā, Dubra atzīst, ka kā allaž viņam mīlākā ir baroka mūzika – īpaši Georgs Frīdrihs Hendelis. Tāpat viņs labprāt klausās opermūziku, sevišķi viņa iemīļotās franču dziedātājas Sabīnes Devjēlas ierakstus. Šajā pavasarī komponists atkal no jauna atklājis gruzīņu skaņraža Gijas Kančelli fascinējošo mūziku.

Albuma anotācijā, sarunājoties ar muzikologu Dāvi Eņģeli, Dubra atklāj, ka tieši ar "Mystery" aizsācies jauns posms viņa daiļradē, kura muzikālo valodu raksturo periodiska ostinato ritmu parādīšanas, pretnostatīta lēnam un plūstošam tematiskam materiālam, tādējādi manipulējot ar klausītāja laika izjūtu. Komponsits atzīst, ka šis ostinato elements viņa mūzikā ienācis jau senāk amerikāņu minimālistu – jo īpaši Filipa Glāsa un Džona Adamsa – ietekmē, taču šobrīd atklājās pavisam citādā ietvarā.

"Līdz šim Riharda Dubras vārds starptautiski izskanējis pārsvarā vokālās un garīgās mūzikas kontekstā – tā bieži atskaņota, ieskaņota, pētīta. Taču LSO arvien viņa daiļradē redzējuši vēl lielāku potenciālu. Dubram uzticēti nopietni, vērienīgu partitūru pasūtījumi kā klavierkoncerts, šajā albumā ieskaņotā Otrā simfonija, arīdzan nesen pirmatskaņotā opera "Suitu sāga". Šī uzticība ir attaisnojusies ar uzviju – Dubra atklājas kā izcils simfoniķis un lielās formas meistars, viņš lieliski jūt orķestri, turklāt prot runāt nozīmīgās kategorijās mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā. Ne velti jau pirms albuma iznākšanas šim albumam tiek pievērsta ārvalstu kritiķu uzmanība. Esmu pārliecināts, ka šīs mūzikas žanrā Dubram tas ir tikai sākums un es nepacietībā gaidu, kā veidosies viņa simfoniskā mūzikas valoda turpmāk," tā albuma izdevējs Egīls Šēfers.

Jaunais albums no 8, maija pieejams ierakstu tirdzniecības vietās Latvijā un ārvalstīs, ka arī lejuplāžu un straumējumu veidā visās legālajās mūzikas platformās.

Šis ir jau 44 albums ko izdevniecība "Skani" ir laidusi klajā kopš darbības uzsākšanas 2014. gadā.