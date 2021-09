Izdos pirms 20 gadiem ierakstītu Deivida Bovija albumu

Nākamā gada janvārī pie klausītājiem nonāks pirms 20 gadiem ierakstīts Deivida Bovija albums "Toy", vēsta BBC.

Albumu bija plānots izdot 2001. gadā, tomēr tas nenotika. 10 gadus vēlāk, 2011. gadā, albums tika nopludināts internetā.

Šā gada novembrī iznāks Bovija daiļradei veltīts bokssets un "Toy" būs daļa no tā. Savukārt albuma paplašinātā versija tiks izdota nākamā gada sākumā, dienu pirms leģendārā mūziķa dzimšanas dienas, 7. janvārī.

Albumā būs iekļautas gan tam radītas oriģināldziesmas, gan versijas par agrīnajiem Bovija darbiem.

Šobrīd no albuma publicēts viens jauns singls - dziesma "You've Got A Habit Of Leaving".



Kā komentējis producents un ilggadējs Bovija sadarbības partneris, Marks Plati, albums "Toy" atspoguļo, kā skan cilvēki, kas ir laimīgi no tā, ka spēj radīt mūziku.

"Albums ir kā prieka mirklis, kas notverts prieka, uguns un enerģijas dzintarā," paudis producents.

Albuma izdošana savulaik tika atlikta, jo bija radusies konfliktsituacija ar ierakstu studiju. Savukārt 2011. gadā albuma 14 dziesmas tika nopludinātas internetā.

Atgādinām, ka rokmūzikas ikona aktieris un mākslinieks Deivids Bovijs mūžībā devās 2016. gada 10. janvārī, divas dienas pēc savas 69. dzimšanas diena un 25. studijas albuma "Black Star" izdošanas.

