Izdota latviešu tautas mūzikas izlase 'Native Music'

Jau 15. reizi klajā nāk Latvijas Mūzikas informācijas centra (LMIC) etniskās mūzikas izlase "Native Music. Traditional / Folk / World-music Latvia". Tā tiek sagatvota katru gadu īpaši pasaules mūzikas forumam WOMEX, bet šogad pirmo reizi, sadarbībā ar nacionālo ierakstu kompāniju "Skani", būs pieejama arī plašākai publikai gan mūzikas veikalos Latvijā, gan arī no 2. oktobra visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs pasaulē, portālu "Delfi" informēja izdevēju pārstāve Dagnija Dižbite.

"Izlasē atspoguļojam aktuālo Latvijas etniskajā mūzikā, īpaši izceļot to, kas būtu interesants arī ārvalstu mūzikas izdevējiem, koncertu organizētājiem un mūzikas žurnālistiem. Viņi var mūsu mūziķus savest kopā ar klausītājiem plašākā mērogā," stāsta šī gada izlases "Native Music" koncepcijas autore etnomuzikoloģe Lauma Bērza. "Mūsu reģiona mūziku mīl un saprot cilvēki visā pasaulē, tāpēc ir vēlme padarīt to viņiem pieejamāku. Kā allaž, izlasē pārstāvēta dažādu stilu etniskā mūzika – no tradicionālās daudzbalsības līdz improvizācijām ambient stilā ar tautas mūzikas instrumentiem – kopumā 12 izpildītāju sastāvi. Par to, ka izdevums tapis sociālās distancēšanās laikā, atgādinās Auļu skaņdarbs "Alšvangas dūdu meldiņš", kas ierakstīts, tiešsaistē saspēlējot 43 Latvijas dūdiniekiem un bundziniekiem. Tieši muzicēšana lielos sastāvos ir viena no iezīmēm, kuru ārzemju interesenti ievēro mūsu mūzikā."

Šī gada izlasē "Native Music. Traditional / Folk / World-music Latvia" ir iekļauti grupu "ZeMe", "Tautumeitas", "Laiksne", "Auļi" (sadarbībā ar grupām "Suitu sievas", "Suitu vīri", "Suitu dūdenieki", "Vilkači", "Tarkšķi", "Vilkači", "Dūdinieki un bundzinieki"), "Iļģi", "Dārdi", "Saucējas", "Jauno Jāņu orķestris", "Sventava" un Māris Muktupāvels, "Rikši", kā arī mūziķu Anša Jansona un Kārļa Rudras Jirgena ieraksti. Albuma mākslinieks ir Vadims Kožins un tā noformējumā izmantotas Gata Indrēvica un Mārtiņa Miļevska fotogrāfijas. Izlase iznākusi ar Valsts Kultūrkapitāla atbalstu.

"Katru gadu LMIC ar Valsta Kultūrkapitāla fonda atbalstu forumā WOMEX veido Latvijas stendu, kurā iepazīstinām ar izlasi "Native Music". Šogad forums pandēmijas dēļ notiks no 21. līdz 25. oktobrim tikai tiešsaistē, un arī mūsu izlase būs plaši pārstāvēta digitālajās mūzikas vietnēs. Šogad albums tiek izdots ar nacionālo ierakstu kompāniju "Skani", kas nodrošinās albuma pieejamību plašā tirdzniecībā arī citiem interesentiem, ne tikai WOMEX apmeklētājiem," uzsver LMIC direktors un "Skani" izpildproducents Egīls Šēfers.

WOMEX ir nozīmīgākais starptautiskais forums, kurā tiekas pasaules mūzikas jomas profesionāļi – teju 3000 mūziķi, izdevēji, producenti, festivālu organizētāju un citu mūzikas industrijas profesionāļi no visas pasaules.

Latvijas stendā jau kopš 2006. gada ir piedalījušies daudzu tradicionālo, folkmūzikas, etniskās un citu līdzīgu žanru mūziķi, kas guvuši sadarbības partnerus un iespēju koncertēt. Pērn forumā WOMEX Somijas pilsētā Tamperē uzstājās grupa "Saucējas", iepazīstinot plašu pasaules mūzikas profesionāļu kopienu ar latviešu tradicionālo dziedāšanu un ieinteresējot vairāku starptautisku festivālu organizētājus un mūzikas izdevējus.

Bungu un dūdu grupas "Auļi" vadītājs Kaspars Bārbals stāsta: "WOMEX gūtie kontakti mums deva iespēju piedalīties vismaz desmit nozīmīgos festivālos Malaizijā, Taivānā, Ķīnā, Itālijā, Spānijā, Francijā un citās valstīs." Arī Kultūras menedžmenta centra "Lauska" vadītāja Daina Zalāne atzīst, ka tur gūtie kontakti ļauj veidot dažādas sadarbības, piemēram, ar Vācijas mūzikas izdevniecību "CPL Music", kā arī atvest WOMEX koncertos redzētas grupas uz Latvijas festivāliem – etnofestivālu "Sviests" un pasaules mūzikas festivālu "Porta".

WOMEX 26 gadu pastāvēšanas vēsturē no Latvijas mūziķiem līdz šim forumā ir uzstājusies koklētāja Laima Jansone (2011. gadā), grupa "Iļģi" (2015. gadā) un Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas" (2019. gadā).

Pieteikties dalībai šī gada digitālajā forumā WOMEX var festivāla mājaslapā.