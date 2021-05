Izdota Latvijas džeza mūzikas izlase 'Jazz in Latvia 2021'

Jau 5. gadu pēc kārtas Latvijas džezs tiek pārstāvēts lielākajā Eiropas džezam veltītajā gadatirgū "jazzahead!", kas ik aprīli notiek Brēmenē, Vācijā. Pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ šogad gadatirgus norisinājās digitāli, taču Latvijas džezs tajā izskanēja vēl skaļāk, kā ierasts: "Jazz in Latvia" izlasē tika iekļautas 18 pašmāju mākslinieku kompozīcijas, un liela daļa no to autoriem piedalījās virtuālajā prezentācijā, tādējādi eksponējot Latvijas džezu starptautiskajā arēnā.

Šogad "jazzahead!" ietvaros speciāli izstrādātajā virtuālajā platformā bija saglabājies izstādes stendu princips: tos varēja apmeklēt nozares profesionāļi no visas pasaules, apmainoties ar kontaktiem un dibinot sadarbības. Lai arī nekas nespēj pilnvērtīgi aizstāt tikšanās klātienē Brēmenes izstāžu zālē, oficiālajā notikuma programmā tika iekļauts M/Darbnīcā nofilmētais virtuālais koncerts ar 10 māksliniekiem (Deniss Paškevičs jeb TEN KA, Ieva Kerēvica, Andris Buiķis, "Very Cool People", Kristapa Vanadziņa trio, klausies, Inese Bērziņa, Miķelis Dzenuška, Dream Teller un Lipskis/Justs/Arbidāns trio).

Līdzās augstākminētajiem, Jazz in Latvia 2021 mūzikas izlasē tika iekļauti arī Raimonda Paula trio, Latvijas Radio bigbenda, Jelgavas bigbenda, Ļuda Mockūna un Arvīda Kazlauska, Liepaja Music Orchestra, B.H.A.D. Company un Jāņa Ruņģa kompozīcijas. Izlase ar 18 kompozīcijām ir digitālā veidā pieejama lielākajās mūzikas straumēšanas platformās, kā arī fiziski Latvijas muzikas ierakstu veikalos.

"Kaut arī šogad "jazzahead!" nenotika klātienē, taču mēs pratām šo situāciju izmantot savā labā. Digitālais formāts mums deva unikālu iespēju - parādīt visai džeza mūzikas industrijai veselus vienpadsmit Latvijas mūziķu priekšnesumus, kas ierastā izstādes formātā līdz šim nekad nav bijis iespējams. Atsauksmes ir fantastiskas! Šī gada džeza izlasi šoreiz ir pieejama ne tikai izstādes apmeklētājiem un sadarbības partneriem, bet pilnīgi visiem džeza mūzikas cienītājiem visā pasaulē," norāda Egīls Šēfers, Latvijas Mūzikas informācijas centra direktors un SKANI vadītājs.